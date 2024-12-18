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Один из ведущих игроков Полесья может заменить экс-вингера Шахтера в греческом гранде
Интересная перестановка
Полісся
"Панатинаикос" может приобрести лидера "Полесья" Алексея Гуцуляка на место бывшего вингера донецкого "Шахтера" Тете. Об этом пишет ТаТоТаке.
Отмечается, что бразилец с высокой доли вероятности отправится в Саудовскую Аравию, и в связи с этим у Гуцуляка повышаются шансы получить достойное предложение от греческого клуба.
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Ранее "Панатинаикос" также покинул экс-игрок киевского "Динамо" Беньямин Вербич.
В нынешнем сезоне Гуцуляк отметился 10 голами и 2 результативными передачи во всех турнирах на клубном уровне.
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