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Один из ведущих игроков Полесья может заменить экс-вингера Шахтера в греческом гранде

Премьер-лига

Интересная перестановка

Один из ведущих игроков Полесья может заменить экс-вингера Шахтера в греческом гранде

Полісся

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"Панатинаикос" может приобрести лидера "Полесья" Алексея Гуцуляка на место бывшего вингера донецкого "Шахтера" Тете. Об этом пишет ТаТоТаке.

Отмечается, что бразилец с высокой доли вероятности отправится в Саудовскую Аравию, и в связи с этим у Гуцуляка повышаются шансы получить достойное предложение от греческого клуба.

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Ранее "Панатинаикос" также покинул экс-игрок киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

В нынешнем сезоне Гуцуляк отметился 10 голами и 2 результативными передачи во всех турнирах на клубном уровне.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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