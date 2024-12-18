Верес планирует продлить контракт с опытным голкипером

" Верес " планирует продлить трудовое соглашение с 37-летним голкипером Богданом Когутом. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, кипер, контракт которого закончится в конце декабря 2024 года, желает остаться в клубе.

Окончательное решение касательно будущего игрока еще не принято, но между сторонами есть договоренность, согласно которой вопрос по контракту планируют закрыть до конца календарного года.

Напомним, что ветеран в текущем сезоне провел за "Верес" 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и в трех матчах отстоял на ноль.