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Верес планирует продлить контракт с опытным голкипером

Премьер-лига

Стороны близки к договоренности

Верес планирует продлить контракт с опытным голкипером

nkveres.com

Новина українською

"Верес" планирует продлить трудовое соглашение с 37-летним голкипером Богданом Когутом. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, кипер, контракт которого закончится в конце декабря 2024 года, желает остаться в клубе.

Окончательное решение касательно будущего игрока еще не принято, но между сторонами есть договоренность, согласно которой вопрос по контракту планируют закрыть до конца календарного года.

Напомним, что ветеран в текущем сезоне провел за "Верес" 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и в трех матчах отстоял на ноль.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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