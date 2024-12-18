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Чемпион мира официально покинул Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

Денис Устименко возвращается в Кривбасс

Чемпион мира официально покинул Карпаты

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" официально объявили, что форвард Денис Устименко, который играл за команду на правах аренды, покидает клуб.

Арендное соглашение с 25-летним футболистом было рассчитано до 31 декабря и теперь он возвращается в "Кривбасс", которому принадлежат права на игрока.

Ранее была информация, что криворожцы рассчитывают на Усименко и он как минимум зимние сборы проведет с командой.

Напомним, что в текущем сезоне форвард провел за "зелено-белых" 12 матчей в Премьер-Лиге и отметился 1 забитым мячом. Еще один поединок Устименко сыграл в рамках Кубка Украины.

Напомним, в 2019 году Денис Устименко в составе сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира.

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Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов) Денис Устименко
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1 голосов
Источник:
Инстаграм Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
18.12.2024 в 17:52
Мда... А в Минаї трошки заіскрив. Може щось вийде...
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
18.12.2024 в 17:52
Мда... А в Минаї трошки заіскрив. Може щось вийде...
Ответить
0
1

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