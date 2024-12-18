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Чемпион мира официально покинул Карпаты
Денис Устименко возвращается в Кривбасс
fckarpaty.org.ua
Львовские "
Арендное соглашение с 25-летним футболистом было рассчитано до 31 декабря и теперь он возвращается в "Кривбасс", которому принадлежат права на игрока.
Ранее была информация, что криворожцы рассчитывают на Усименко и он как минимум зимние сборы проведет с командой.
Напомним, что в текущем сезоне форвард провел за "зелено-белых" 12 матчей в Премьер-Лиге и отметился 1 забитым мячом. Еще один поединок Устименко сыграл в рамках Кубка Украины.
Напомним, в 2019 году Денис Устименко в составе сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира.
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