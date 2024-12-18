Леоненко: Такое чувство, что против Шахтера и Динамо в еврокубках инопланетяне играют

Бывший нападающий " Динамо " Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, рассказал, что для него стало главным футбольным разочарованием в осенней части сезона.

"Конечно, это провалы наших клубов в еврокубках , хотя они были предсказуемы. Такое чувство, что против "Шахтера" и "Динамо" инопланетяне играют. Настолько соперники все быстрее делают! И это не только "Бавария" или "Арсенал", но, что грустно, и "Ференцварош" с "Викторией". Поэтому наши клубы всегда радуются, когда гранды выпадают. Тогда можно смело говорить – нам не повезло с жеребьевкой, посмотрите, сколько эти команды стоят и т.д.

"Шахтер" хотя бы в Лиге чемпионов выступает, и есть ничья с "Болонью", победа над "Янг Бойз", три миллиона заработал, а у "Динамо" 0 очков в Лиге Европы.

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Почему "Динамо" проваливается в ЛЕ? Уровень игроков такой у нас. Наши футболисты сами себя назначают звездами. Также у нас очень слабый чемпионат, не способствующий развитию игроков. К тому же можно делать скидки на логистику, длинную дорогу.

Чтобы я посоветовал Игорю Суркису? Полностью команду он поменять не сможет, у всех контракты. К сожалению, таков у нас уровень футболистов. Я не вижу, чтобы кто-нибудь выделялся, во всех наших клубах все одинаковые. Понятно, что любому тренеру и президенту хочется покупаться игроки, но в наших реалиях делают ставку на академии, потому что классные легионеры ехать в Украину не хотят", - сказал Леоненко.