Шахтёр не уволит главного тренера, - журналист

Журналист ответил, уволит ли "Шахтёр" главного тренера.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич повезет команду на сборы в Турцию, которые начнутся 3 января.

Журналист сообщил, что после поражения в матче с "Полесьем" (0:1), никакого серьезного разговора с тренером не было. Смена может произойти, если Пушич сам решит уйти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Шахтёр" в последнем матче Украинской Премьер-Лиги проиграл "Полесью". Единственный мяч на 90+1 минуте забил Богдан Михайличенко.

После матча появилась информация, что тренера "Шахтёра" Марино Пушиича уволят в ближайшее время.

Сейчас "Шахтёр" в Украинской Премьер-Лиге занимает третье место, имея игру в запасе, набрав 33 балла. Отставание от лидера "Динамо" - 10 баллов.