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Шахтёр не уволит главного тренера, - журналист

Премьер-лига

Он так считает

Шахтёр не уволит главного тренера, - журналист

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист ответил, уволит ли "Шахтёр" главного тренера.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич повезет команду на сборы в Турцию, которые начнутся 3 января.

Журналист сообщил, что после поражения в матче с "Полесьем" (0:1), никакого серьезного разговора с тренером не было. Смена может произойти, если Пушич сам решит уйти.

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Напомним, что "Шахтёр" в последнем матче Украинской Премьер-Лиги проиграл "Полесью". Единственный мяч на 90+1 минуте забил Богдан Михайличенко.

После матча появилась информация, что тренера "Шахтёра" Марино Пушиича уволят в ближайшее время.

Сейчас "Шахтёр" в Украинской Премьер-Лиге занимает третье место, имея игру в запасе, набрав 33 балла. Отставание от лидера "Динамо" - 10 баллов.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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1 голосов
Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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fanatSD (донецк)
18.12.2024 в 17:43
если так сезон будет провален окончательно.
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Комментарии 2
fanatSD (донецк)
18.12.2024 в 17:43
если так сезон будет провален окончательно.
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0
1
fanatSD (донецк)
18.12.2024 в 17:42
плживём увидим.если не уволят сезон будет провален окончательно
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0
1

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