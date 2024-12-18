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Шахтёр не уволит главного тренера, - журналист
Он так считает
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист ответил, уволит ли "Шахтёр" главного тренера.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич повезет команду на сборы в Турцию, которые начнутся 3 января.
Журналист сообщил, что после поражения в матче с "Полесьем" (0:1), никакого серьезного разговора с тренером не было. Смена может произойти, если Пушич сам решит уйти.
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Напомним, что "Шахтёр" в последнем матче Украинской Премьер-Лиги проиграл "Полесью". Единственный мяч на 90+1 минуте забил Богдан Михайличенко.
После матча появилась информация, что тренера "Шахтёра" Марино Пушиича уволят в ближайшее время.
Сейчас "Шахтёр" в Украинской Премьер-Лиге занимает третье место, имея игру в запасе, набрав 33 балла. Отставание от лидера "Динамо" - 10 баллов.
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