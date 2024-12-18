Один из лидеров бомбардирской гонки УПЛ рассказал о матче с Карпатами

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги " Кривбасс " обыграл "Карпаты" со счетом 2:0.

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился эмоциями по поводу победной игры.

– Егор, поздравляем с голом и победой. Как тебе игра?

– Эмоции очень положительные. Все довольны, что смогли победить и уходим в отпуск с положительными эмоциями. Желаю всем отдохнуть от работы, немножко забыть о футболе. После Нового года уже снова соберемся вместе и начнем подготовку ко второй части сезона.

– Ты забиваешь пятый раз подряд. Как это тебе удается?

– Счастлив, что смог отличиться и помочь "Кривбассу" победить. Прошел классный пас от Илича – я забивал уже в пустые ворота.

– Много фанов было на стадионе в этот зимний вечер. Насколько чувствовали горячую поддержку?

– Сто процентов чувствовали эту поддержку. Благодарен каждому, кто пришел в такую холодную погоду и болел за "Кривбасс". Надеюсь, мы сумели отблагодарить фанатов игрой и результатом.