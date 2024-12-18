Маркевич назвал Судакова и Бондаренко главными разочарованиями в Шахтере и порассуждал об отставке Пушича

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто из игроков " Шахтера " разочаровал его в осенней части сезона, и почему.

– А кто в составе "Шахтера" вас больше всего разочаровал?

– Судаков и Бондаренко. Георгию не хватало стабильности, мог поразить качественными действиями, а в следующем матче быть незаметным. Так лидер не должен вести себя на поле. А Артему банально не хватает физических кондиций. Обидно, потому, что по креативу он один из лучших в УПЛ.

– На ваш взгляд, после таких неудач тренер "горняков" Марино Пушич должен уйти в отставку?

– Сложно дать исчерпывающий ответ. Я не знаю, кто был инициатором его приглашения, условий его контракта. Это все очень важно.

– А может в "Шахтере" пока не все хорошо, потому, что некоторые игроки считают, что переросли уже эту команду?

– Так априори не должно быть: если ты лидер команды, то должен в трудную минуту взять игру на себя. Конечно, есть вина в таком провале и Пушича, похоже, он потерял контроль над подопечными. Теперь каждый тянет одеяло на свою сторону. Значит, есть какие-то проблемы внутри коллектива.