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Динамо зимой будет искать двух вингеров-легионеров
На разные фланги
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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На правый фланг полузащиты киевляне ищут замну Андрею Ярмоленко, которого замучили травмы. К тому же, есть вероятность, что летом он может завершить карьеру и перейти на работу функционера в клуб. Назар Волошин же был очень далек от своей оптимальной формы в первой части этого сезона.
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На левом фланге у "Динамо" более-менее стабильно играет Владислав Кабаев, однако ему нужен надежный дублер, так как Максим Брагару пока не оправдывает ожиданий.
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