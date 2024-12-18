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Динамо зимой будет искать двух вингеров-легионеров

Премьер-лига
Обновлено

На разные фланги

Динамо зимой будет искать двух вингеров-легионеров

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" в рамках зимней трансферной кампании рассматривает кандидатуры двух вингеров-легионеров – по одному на каждый из флангов. Об этом пишет "Динамомания".

На правый фланг полузащиты киевляне ищут замну Андрею Ярмоленко, которого замучили травмы. К тому же, есть вероятность, что летом он может завершить карьеру и перейти на работу функционера в клуб. Назар Волошин же был очень далек от своей оптимальной формы в первой части этого сезона.

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На левом фланге у "Динамо" более-менее стабильно играет Владислав Кабаев, однако ему нужен надежный дублер, так как Максим Брагару пока не оправдывает ожиданий.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владислав Кабаев Назар Волошин Максим Брагару
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
18.12.2024 в 19:58
Краще гравців захисту придбайте. Попов травмується, Михавко сирий ще, а Біловар з Д"ячуком то зовсім погано
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
18.12.2024 в 19:58
Краще гравців захисту придбайте. Попов травмується, Михавко сирий ще, а Біловар з Д"ячуком то зовсім погано
Ответить
0
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Gudvin85 (Киев)
18.12.2024 в 19:53
А где оно их потеряло?
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