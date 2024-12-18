Динамо зимой будет искать двух вингеров-легионеров

" Динамо " в рамках зимней трансферной кампании рассматривает кандидатуры двух вингеров-легионеров – по одному на каждый из флангов. Об этом пишет "Динамомания".

На правый фланг полузащиты киевляне ищут замну Андрею Ярмоленко, которого замучили травмы. К тому же, есть вероятность, что летом он может завершить карьеру и перейти на работу функционера в клуб. Назар Волошин же был очень далек от своей оптимальной формы в первой части этого сезона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На левом фланге у "Динамо" более-менее стабильно играет Владислав Кабаев, однако ему нужен надежный дублер, так как Максим Брагару пока не оправдывает ожиданий.