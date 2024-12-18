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Михайличенко - о своем голе Шахтеру: Побежал туда, думаю: постою
Защитник забил единственный и победный гол
polissyafc.com
Защитник "
"Не знаю, были последние минуты. Побежал туда, думаю: постою, а тут передача – разворачиваюсь, а там только один голкипер. Так получилось, что попал.
Так получается, что с "Шахтером" мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так, мы не могли выиграть восемь матчей. Выиграли у "Шахтера", но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться на второй круг", - сказал Михайличенко.
К слову, футболисты "Полесья" получили 7-8 премий за матч с "Шахтёром".
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