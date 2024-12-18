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Михайличенко - о своем голе Шахтеру: Побежал туда, думаю: постою

Премьер-лига

Защитник забил единственный и победный гол

Михайличенко - о своем голе Шахтеру: Побежал туда, думаю: постою

polissyafc.com

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Защитник "Полесья" Богдан Михайличенко рассказал, как он забил единственный и победный гол своей команды в матче 17-го тура УПЛ с Шахтером" (1:0).

"Не знаю, были последние минуты. Побежал туда, думаю: постою, а тут передача – разворачиваюсь, а там только один голкипер. Так получилось, что попал.

Так получается, что с "Шахтером" мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так, мы не могли выиграть восемь матчей. Выиграли у "Шахтера", но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться на второй круг", - сказал Михайличенко.

К слову, футболисты "Полесья" получили 7-8 премий за матч с "Шахтёром".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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