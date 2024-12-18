Михайличенко - о своем голе Шахтеру: Побежал туда, думаю: постою

Защитник " Полесья " Богдан Михайличенко рассказал, как он забил единственный и победный гол своей команды в матче 17-го тура УПЛ с Шахтером" (1:0).

"Не знаю, были последние минуты. Побежал туда, думаю: постою, а тут передача – разворачиваюсь, а там только один голкипер. Так получилось, что попал.

Так получается, что с "Шахтером" мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так, мы не могли выиграть восемь матчей. Выиграли у "Шахтера", но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться на второй круг", - сказал Михайличенко.