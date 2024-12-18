"Безумный" коллектив, тактика, финансы. Сергей Шищенко подвел итоги осенней части сезона для Оболони

Главный тренер киевской "Оболони" Сергей Шищенко в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол подвел итоги осенней части сезона по поводу выступлений своей команды в УПЛ.

– "Оболонь" вы возглавили после 5-го тура, когда в активе команды было только одно очко. Этот факт не вызвал у вас колебаний после предложения стать у ее руля?

– Нет, не вызвал. И это меня нисколько не пугало. Я и подопечным сказал, что если бы не верил в свои идеи и в то, что ситуацию можно исправить, то меня в "Оболони" не было бы. На самом же деле во все это я верил, как и верил в команду – ведь знал, какие в ней ребята играют и на что они способны.

– Причины стартовых неудач определить удалось?

– Для себя я это только понимал. Не знал ведь, каким до моего прихода был тренировочный процесс, какими были требования. Это уже история. Самое главное, что мы делаем сейчас и какие требования есть. Крайне важно справиться с ситуацией, в которой мы оказались.

– С чего начали работу в "Оболони"?

- В то время как раз был перерыв в чемпионате. Я начал с организации игровой дисциплины, объяснив ребятам, что именно хочу видеть в их исполнении в обороне, а что – в атаке. А еще то, как мы действуем в переходных фазах – от обороны в атаку и от атаки в оборону. После этого в тренеровках над всеми компонентами мы и начали работать. Было много работы над тактикой.

– Как быстро нашли взаимопонимание с новыми подопечными?

– Очень быстро. Я уже не раз говорил, что в " Оболони " очень классные и простые ребята, хороший коллектив. Уже с первых дней пребывания в команде у меня создалось такое впечатление, будто я в ней работаю давно. Поэтому взаимопонимание у нас изначально было на хорошем, высоком уровне.

- В ходе осенней части чемпионата в "Оболони" была пятиматчевая безвыигрышная серия, в которой потерпели четыре поражения. Какие рычаги вы как тренер применили, чтобы ребята не сломались психологически?

- Прежде всего, веру в них. Как я уже говорил выше, с самого начала моей работы в "Оболони" сказал ребятам, что в этой команде я не для того, чтобы мы были на том же месте, на котором находились до моего прихода. И еще сказал: "Я верю в то, что мы можем исправить результат – и вам это по силам". Подопечные это хорошо знали и понимали, и на тренировках выкладывались на сто процентов. И это я видел, говоря им мотивационные вещи, которые нам действительно помогали и приносили свои плоды.

- В каких матчах осенней части сезона, на ваш взгляд, команда потеряла очки незаслуженно?

– Это, пожалуй, два матча, в которых мы должны были забирать очки. Первый из них был в Одессе с "Черноморцем", где могли не потерять хотя бы один балл – это стопроцентно (в той игре "Оболонь" пропустила единственный мяч на 87-й минуте – прим. авт.). А еще в поединке с "Левым берегом", где не удержали победу на 90+6-й минуте. Это два матча, где мы реально потеряли очки.

– Какие матчи "Оболони", сыгранные под вашим руководством, занесли бы в актив как по игре, так и по результату?

– Нужно проанализировать все поединки. Нельзя сказать, что у нас были все идеальные матчи. Эпизодически мы действительно выглядели довольно неплохо. Но чтобы сказать конкретно, какой из них был лучшим… Очень сложно.

– Возможно, это недавний поединок с "Рухом", в котором ваша команда впервые забила три мяча и после которого вы сказали, что довольны игрой?

– Когда мы возвращались из Львова в Киев, я посмотрел этот матч по видео. Так что не могу сказать, что он был идеальным или лучшим из всех сыгранных. Относительно результата – да, здесь никаких вопросов нет. А вот что касается совокупности игры и результата, то вряд ли. Сейчас у нас был положительный результат с львовской командой, а игра оказалась не такой, как хотелось бы. Знаете, когда проанализируешь матч, тогда и делаешь определенные выводы. Меня на пресс-конференции после встречи с "Рухом" спросили, этот ли матч является для нас лучшим? Так что я так и ответил: сначала его нужно проанализировать, и только после этого для себя окончательно понять, лучше он или нет.

- Из десяти забитых мячей на счету нападающего только один – это сделал в недавнем матче с "Рухом" Ростислав Тарануха. Не слишком ли мало для игроков этого амплуа?

– Конечно же, мало. На всех флеш-интервью и пресс-конференциях всегда говорю, что хочу, чтобы мы были агрессивнее в атаке и чтобы в последней трети поля выдавали больше качества в завершающей стадии. Хочется от футболистов принятия правильных решений, и, конечно же, над этим мы очень много работаем на тренировках. Да, действительно мало забиваем. Только в игре с "Рухом" удалось забить три мяча. Что ж, будем в этом направлении проводить работу и дальше. Надеюсь, что в весенней части сезона постараемся быть лучше в атаке.

– "Оболонь" – один из двух клубов УПЛ, который не прибегает к услугам легионеров. Чем это объясняется?

– Как для Премьер-лиги у "Оболони" скромные финансовые возможности. Да и позиция президента нашего клуба предполагает наличие только наших, украинских, игроков. Не знаю – изменится она когда-нибудь или нет. Посмотрим, жизнь покажет.

- Этой осенью "Оболонь" задействовала трех вратарей – Назария Федоривского, Александра Рыбку и Артема Кичака. Продолжат ли два последних выступления в команде?

– Кичак точно не продолжит, потому что он занимает должность тренера вратарей. Разумеется, в "рамке" играть он уже не будет. А что касается Рыбки, то этот голкипер находится в команде и будет продолжать свою карьеру и в весенней части сезона.

– За счет чего, на ваш взгляд, "Оболонь" способна избежать зоны переходных игр весной?

– Да у нас безумный коллектив! Классные ребята, играющие друг за друга и готовые сдвинуть горы. У нас хороший тренерский штаб, руководство клуба во всем поддерживает. Об "Оболони" точно можно сказать: это большая семья, которая помогает друг другу в непростых ситуациях. Поэтому за счет игры, качеств каждого игрока и команды в целом мы постараемся сделать все возможное, чтобы остаться в Премьер-лиге.