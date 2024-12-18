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Верес попрощался с атакующим полузащитником

Премьер-лига
Обновлено

Денис Свитюха покидает ровненский клуб

Верес попрощался с атакующим полузащитником

nkveres.com

Новина українською

22-летний атакующий полузащитник Денис Свитюха покидает "Верес".

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество с согласия сторон. Футболист, таким образом, получит статус свободного агента.

К составу ровенского клуба Денис Свитюха присоединился в августе 2023 года. За полтора сезона в составе красно-черных он сыграл 12 матчей (10 в чемпионате УПЛ и 2 в Кубке Украины) и отличился 1 результативной передачей.

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Верес (Ровно) Денис Свитюха
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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