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Верес попрощался с атакующим полузащитником
Денис Свитюха покидает ровненский клуб
nkveres.com
22-летний атакующий полузащитник Денис Свитюха покидает "
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество с согласия сторон. Футболист, таким образом, получит статус свободного агента.
К составу ровенского клуба Денис Свитюха присоединился в августе 2023 года. За полтора сезона в составе красно-черных он сыграл 12 матчей (10 в чемпионате УПЛ и 2 в Кубке Украины) и отличился 1 результативной передачей.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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