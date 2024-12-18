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Рух назвал дату выхода команды из отпуска

Премьер-лига

Игроки и тренерский штаб команды ушли в зимний отпуск

Рух назвал дату выхода команды из отпуска

fcrukh.com

Новина українською

Игроки и тренерский штаб "Руха" ушли в зимний отпуск, связанный с перерывом в чемпионате Украины.

Первый сбор команды в 2025 году запланирован на 9 января. Именно тогда "руховцы" соберутся на клубной базе для прохождения медосмотра. После этого "желто-черные" начнут подготовку ко второй части сезона.

Где команда проведет сборы, пока что не сообщается.

Напомним, на зимний перерыв "Рух" ушел на 7-м месте, имея в своем активе 23 очка после 17 туров. Следующий официальный поединок "желто-черные" сыграют дома с ЛНЗ в 2025 году. Базовая дата этого матча - 22 февраля.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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