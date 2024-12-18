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Калюжный еще не принял решение о своем будущем

Премьер-лига
Обновлено

Пока что неизвестно, останется ли хавбек в Александрии

Калюжный еще не принял решение о своем будущем

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Новина українською

Игроки и тренерский штаб "Александрии" выйдут из отпуска 10 января, а 15 января отправятся на месячный зарубежный сбор в Турцию.

По данным Sport.ua, у команды запланировано проведение 9-10 контрольных матчей. Контракты со спарринг-партнерами будут подписаны до конца декабря.

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Также, по данным источника, руководство клуба ведет переговоры с футболистами, чьи контракты заканчиваются в июне следующего года. Среди них - опорный полузащитник, игрок национальной сборной Украины Иван Калюжный, который еще не определился, останется ли летом в "Александрии".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "горожане" занимают второе место в УПЛ, имея в своем активе 38 очков.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
18.12.2024 в 22:14
Так,якщо не ухвалив,то на що про це писати? Не тому,що автор в глибокому "творчому" кризисі?
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2
0
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
18.12.2024 в 22:14
Так,якщо не ухвалив,то на що про це писати? Не тому,що автор в глибокому "творчому" кризисі?
Ответить
2
0

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