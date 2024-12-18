Калюжный еще не принял решение о своем будущем

Игроки и тренерский штаб " Александрии " выйдут из отпуска 10 января, а 15 января отправятся на месячный зарубежный сбор в Турцию.

По данным Sport.ua, у команды запланировано проведение 9-10 контрольных матчей. Контракты со спарринг-партнерами будут подписаны до конца декабря.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также, по данным источника, руководство клуба ведет переговоры с футболистами, чьи контракты заканчиваются в июне следующего года. Среди них - опорный полузащитник, игрок национальной сборной Украины Иван Калюжный, который еще не определился, останется ли летом в "Александрии".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "горожане" занимают второе место в УПЛ, имея в своем активе 38 очков.