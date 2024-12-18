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Вернулся в УПЛ. ЛНЗ объявил нового тренера
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Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"ЛНЗ" объявил нового тренера.
Им стал Роман Григорчук.
Последним клубом Романа Григорчука был азербайджанский "Нефтчи". В клубе он провёл 9 матчей, ни разу не победив, и ушёл.
Тренерскую карьеру Григорчук начал в Латвии. 5,5 сезонов он руководил "Динабургором" и 4 сезона "Вентспилсом".
В Украинской Премьер-Лиге Роман Григорчук руководил запорожским "Металлургом" (2009/10), после стал тренером "Черноморца" (2010/11 – 2014/15). В одесский клуб Григорчук вернулся в сезоне 2021/22, в котором работал до лета 2024 года.
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Затем тренер перебрался в Азербайджан, где тренировал "Габалу" 2,5 сезона. 1 июня 2018 года его представила казахстанская "Астана", в которой он работал 1,5 года.
В сентябре 2020 года до июля 2021 тренировал белорусский "Шахтёр".
Напомним, сейчас ЛНЗ занимает 10 место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.
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