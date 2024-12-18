  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернулся в УПЛ. ЛНЗ объявил нового тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернулся в УПЛ. ЛНЗ объявил нового тренера

Премьер-лига
Обновлено

Хорошо представили

Вернулся в УПЛ. ЛНЗ объявил нового тренера

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

"ЛНЗ" объявил нового тренера.

Им стал Роман Григорчук.

Последним клубом Романа Григорчука был азербайджанский "Нефтчи". В клубе он провёл 9 матчей, ни разу не победив, и ушёл.

Тренерскую карьеру Григорчук начал в Латвии. 5,5 сезонов он руководил "Динабургором" и 4 сезона "Вентспилсом".

В Украинской Премьер-Лиге Роман Григорчук руководил запорожским "Металлургом" (2009/10), после стал тренером "Черноморца" (2010/11 – 2014/15). В одесский клуб Григорчук вернулся в сезоне 2021/22, в котором работал до лета 2024 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Затем тренер перебрался в Азербайджан, где тренировал "Габалу" 2,5 сезона. 1 июня 2018 года его представила казахстанская "Астана", в которой он работал 1,5 года.

В сентябре 2020 года до июля 2021 тренировал белорусский "Шахтёр".

Напомним, сейчас ЛНЗ занимает 10 место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Реала отметился юбилейным голом на клубном уровне
yellow-arrow
Рух назвал дату выхода команды из отпуска
yellow-arrow
Верес попрощался с атакующим полузащитником
Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости