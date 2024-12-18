Нападающий "Реала" отметился юбилейным голом на клубном уровне.

Килиан Мбаппе в матче против "Пачуки" на Интерконтинентальном кубке забил свой 300-й гол на клубном уровне.

Больше всего мячей Мбаппе забил за ПСЖ – 256 голов. За "Монако" француз отметился 31 голом. За "Реал" Мбаппе сегодня забил 13-й гол во всех турнирах.

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Мбаппе в финале Интерконтинентального кубка открыл счёт на 37-й минуте после передачи Винисиуса Жуниора и отметился ассистом на Родриго.

Испанский клуб победил мексиканскую "Пачуку" со счётом 3:0 и стал обладателем трофея.