Роман Григорчук дал первое интервью ЛНЗ. Тренер рассказал первые шаги в новом клубе

Роман Григорчук дал первое интервью "ЛНЗ".

Тренер рассказал о возвращении в Украину и незапланированном отъезде в Азербайджан.

"Конечно, я очень хотел вернуться в Украину. Честно сказать, последний отъезд в Азербайджан был незапланированным и нежелательным. Скорее, это было стечение обстоятельств. Сейчас я снова в Украине, и я этому очень рад", - сказал Григорчук.

Роман Григорчук сказал о впечатлениях от руководства клуба и задачах, которые поставлены тренеру.

"Очень понравился разговор и общение с руководством, потому что я услышал такие важные интересные вещи, о которых мы одинаково думаем, одинаково на них смотрим. Прежде всего это амбиции, второе - что надо сделать для достижения этих результатов. На первом месте разумный подход, амбициозный такой подход, и я думаю, у нас интересный путь. Много работы, но эта работа интересная и я очень мотивирован", - ответил Григорчук.

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Тренер рассказал о первых шагах в новом клубе.

"Может не в такой последовательности, и не в полной мере я вам отвечу на этот вопрос. Мы начнем с изучения, оценки возможностей каждого футболиста. Будем говорить о тех задачах, которые мы глобально хотим выполнить, каких целей достичь, что для этого нужно. Будет детальный разговор с каждым футболистом на предмет самого стиля игры. Мы хотим достичь идеальной картины, когда на первом месте результат в каждой игре и очень хочется, чтобы результат команда получала с помощью такой интересной игры. Футбола, который нравится людям. Понимаем, что результат очень важен. Футбол - социальное явление", - сказал Григорчук.

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Роман Григорчук рассказал о впечатлениях от первого дня в Черкассах.

"Впечатления самые лучшие, я уже сказал об амбициях и я увидел чем подкреплены эти амбиции, на чем базируется, что сделано на этом направлении. А сделано очень много. Так сказать о базе, хотя она еще не закончена. Как построены поля, какие ближайшие планы, какие на перспективу. Это все говорит, что люди абсолютно четко понимают что надо делать, чтобы в Черкассах был клуб европейского добротного уровня", - заявил Григорчук.

Напомним, что "ЛНЗ" 18 декабря официально представили Романа Григорчука новым тренером клуба.