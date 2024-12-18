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Известны планы Вереса на зимние сборы и первый соперник

Премьер-лига
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Ровенчане выйдут из отпуска 9 января

Известны планы Вереса на зимние сборы и первый соперник

Фото: #FCVR57

Новина українською

Футболисты "Вереса" будут находиться на зарубежном этапе подготовки в Турции с 17 января по 15 февраля 2025 года.

Вернутся подопечные Олега Шандрука из отпуска 9 января, и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Ровно.

По данным Sport.ua, в Турции ровенчане запланировали проведение 9-10 контрольных поединков, в частности, с польским "Гурником" из Забже.

На этой неделе станет известно, кто еще не будет выступать за ровенчан. Ожидается, что "Верес" усилится 2-3 новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона у команды 19 очков и она занимают девятое место в УПЛ.

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Верес (Ровно)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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