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Известны планы Вереса на зимние сборы и первый соперник
Ровенчане выйдут из отпуска 9 января
Фото: #FCVR57
Футболисты "
Вернутся подопечные Олега Шандрука из отпуска 9 января, и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Ровно.
По данным Sport.ua, в Турции ровенчане запланировали проведение 9-10 контрольных поединков, в частности, с польским "Гурником" из Забже.
На этой неделе станет известно, кто еще не будет выступать за ровенчан. Ожидается, что "Верес" усилится 2-3 новичками.
Напомним, что по итогам осенней части сезона у команды 19 очков и она занимают девятое место в УПЛ.
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