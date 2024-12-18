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Пора на экспорт. Игроки УПЛ, которым не мешало бы перебраться за границу
До открытия трансферного окна осталось совсем немного, поэтому поднимаем традиционную тему
фото из соцсетей
Зимний период на расстоянии вытянутой руки, и уже сейчас отечественные клубы осторожно комментируют возможные шаги. Особенно интересно, произойдут ли трансферы на “выход” — а поверьте, у нас все еще есть интересные кандидатуры. Да, даже в условиях полномасштабной войны и со значительным падением уровня УПЛ, что ярко демонстрируют выступления на международной арене.
Рассказываем о тех, кому нужно сделать качественный шаг вперед — а в качестве лакмусовой бумажки как нельзя лучше подойдет переход в зарубежный чемпионат.
Илья Крупский
Еще с конца ноября идут разговоры, что Илья Крупский переберется в MLS. Константин Сосенко, агент правого защитника, немало размышлял о Европе, да и факт заинтересованности “Нью-Ингленд Революшн” — прекрасный сигнал. А дыма без огня, как вы знаете, не бывает
Илья — одно из немногих светлых пятен в рядах “Ворсклы”. Юрий Максимов задекларировал перестройку, открыто отсеял определенную когорту футболистов, и пока не ясно, какими полтавчане предстанут весной. Этот сезон — нестабильный для клуба, и Крупский еще может раствориться или потерять привлекательность по ходу дистанции.
Ковать железо стоит, пока оно горячо. Крупский в том возрасте, когда из него можно слепить все что угодно, а даже та же Америка вполне подходит.
Алексей Сыч
“Рух” акцентирует большое внимание на молодежи, и Алексей Сыч — явный проспект на уход. Левый защитник качественно добавил — примечательно, что в нынешней кампании установил личный рекорд по количеству результативных действий (огорчил “Оболонь”, “Черноморец”, “Кривбасс” и “Шахтер”).
Весомый плюс — это вызов Сергея Реброва и дебют с Албанией. Пусть фулбек и провел на поле 14 минут, однако это однозначное признание уровня. До недавних кадровых потерь тренерский штаб “сине-желтых” отличался консервативностью, учитывая обстоятельства расширил взгляд за пределы “Динамо” и “Шахтера”, и Сыч реально имеет право на пребывание среди лучших футболистов страны.
А еще не имеем права игнорировать зарубежный опыт, который есть за плечами Алексея — если кому-то и будут в новинку переезды-перелеты, то вот наш герой уже побывал в “Кортрейке”. Да, не закрепился, но преодолел ментальный барьер — кто-кто, а он заслужил второй шанс.
Мухаррем Яшари
В прошлом году ЛНЗ финишировал седьмым и дал понять, что стремится к большему. Увы, пока что желания кардинально контрастируют с реальностью — на зимний перерыв черкащане ушли десятыми.
Да и справедливости ради следует пожурить летнюю закупку — лишь часть новичков себя зарекомендовала в положительном свете.
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Вот кто стопроцентно понравился, так это Мухаррем Яшари, приглашенный в январе 2024-го — атакующий полузащитник обошелся в смешные 50 тысяч евро, но раскрылся и принес профит. Гол и передача с “Рухом”, то же самое с “Карпатами”, активные действия против “Полесья”, “Ингульца”, “Вереса” и “Александрии”; сюда же запишем победный гол Литве в Лиге наций — как видите, косовар в отличной форме.
То, что в инфопространстве “гуляет” новость о ЛАСКе — нисколько не удивляет. Если Яшари действительно уйдет в ближайшие недели, то Андрею Колеснику можно откупорить шампанское.
Иван Дибанго
“Дибанго, думаю, следующий. Все равно, если на него сейчас будет какой-то зимой спрос — никто его не будет держать. Я сам сказал, что если есть неплохое предложение, которое устроит клуб — то почему нет?”, — заявил Юрий Вернидуб в одном из интервью.
Тренер неоднократно свидетельствовал, что умеет развивать как украинцев (условный Руслан Малиновский передает пламенный привет), так и иностранцев — в конце концов, благодаря легионерам из одного молдавского клуба шокировал мадридский “Реал”.
Иван Дибанго — очередное имя, которое существенно “прокачал” Юрий Николаевич. Арендованный и выкупленный у эстонской “Левадии” за 500 тысяч евро, камерунец закрепился на фланге криворожан и порадовал эффективностью: в 66 поединках наработал на 1+11.
Несмотря на повреждение связок, полученное в сентябре против “Левого Берега”, довольно оперативно восстановился и подтвердил, что не снизил заданную планку (показательно, что был назначен капитаном команды). Вполне вероятно, что это маркетинговый ход, но оправданный — никто не скажет, что Дибанго не заслужил признания.
Еще один важный момент: “Кривбасс” удачно разрекламировал себя трансфером Принса Аду — “Виктория” Пльзень выложила на стол 1 млн евро и, что главное, увидела выгоду. Ганец выдал несколько классных матчей, забил франкфуртскому “Айнтрахту” и “Сосьедаду”; словом, если кто-то придет и за Иваном, то с понятным бэкграундом.
Николай Шапаренко
В начале октября Николаю Шапаренко исполнилось 26 лет. Как заметил Игорь Суркис, трудовой договор центрхава рассчитан до 2026-го, однако мы считаем, что всем сторонам нужно прямо сейчас сесть за стол и хорошо попрощаться.
В текущем сезоне уроженец Донецкой области отметился 4 голами и 9 результативными передачами, но, как показала практика, “Динамо” и так обладает достаточным запасом прочности, чтобы вести в турнирной таблице и без своего лидера. “Шапа” пропустил 7 туров Премьер-лиги, в то же время “бело-синие” обеспечили 4 победы и 3 ничьи, в частности, взяли удовлетворительное очко с “Шахтером”. Что касается еврокубков, то здесь при всем уважении нет смысла полагаться ни на одного из представителей киевлян — иначе бы не состоялись те самые шесть поражений подряд в Лиге Европы.
Учитывая травматичность, возраст и срок контракта, мы бы на месте столичного менеджмента задумались над тем, чтобы избежать судьбы Виктора Цыганкова, перебравшегося в “Жирону” за гораздо более скромную сумму, чем предполагалось ранее.
Сам Шапаренко остановился в росте, да и переезд в другую среду должен послужить стимулом — опять же перед нами есть наглядный пример Вити, открывшего в себе новое дыхание на территории Примеры.
Так зачем медлить?
Георгий Судаков
Зимой 2023-го “Шахтер” продал Михаила Мудрика за 70 миллионов евро (с различными бонусами вырисовалась сакральная сотня). Теперь дончане стремятся повторить подобный трюк с Георгием Судаковым, правда, вряд ли сделают это с аналогичной помпезностью.
Внимание со стороны Фабрицио Романо, “Опусти” в соцсетях, комментарии иностранным СМИ, пропитанные желанием попробовать себя в более конкурентной среде — все выполнено по прошлогодним шаблонам. Вот только есть проблема: парень не настолько резонирует и не гарантирует стопроцентный результат.
Михаил шел на максимальном хайпе — в осенней части ЛЧ 2022/23 помог одолеть “Лейпциг” (оформил мяч и два ассиста), еще дважды поразил ворота шотландского “Селтика”. Бесспорно, Георгию труднее так же сиять ввиду особенностей позиции, но он, как претендент на повышение, должен давать класс в железобетонных моментах.
Упущенные шансы с Бельгией на Евро-2024 и против мюнхенской “Баварии” — то, на что обратит внимание потенциальный покупатель. Статистика в первенстве Украины — это хорошо, однако лишь приятный бонус; да и очевидно, что атакующий полузащитник коснулся потолка и точно не будет прогрессировать в нынешних условиях.
Учитывая турбулентность “Шахтера” и риск невыигрыша национального золота, мы не видим существенных причин, чтобы удерживать Судакова до лета. Как нам кажется, маячат новые перспективы: “оранжево-черные” наконец нормально интегрируют Марлона Гомеса, а лично Георгий будет иметь время на адаптацию, чтобы уже с новыми силами стартовать в кампании 2025/26.
Дмитрий Ризнык
Несмотря на обидное поражение нидерландскому ПСВ, Дмитрий Ризнык засиял — его 15 сейвов оказались рекордными за 90 минут в истории ЛЧ и дали достойную рекламу. Да и в целом квалифицированность не подлежит сомнениям — если в начале пути в стане “горняков” еще прослеживались волнения (как ни крути, Анатолий Трубин объективно мощнее), то теперь воспитанник “Ворсклы”, как и Судаков, уперся в возможности коллектива и УПЛ.
На балансе действующего чемпиона страны есть Кирилл Фесюн, которого бы не мешало продвигать. Талантливый юноша, еще не привлекался, хотя мы все убедились, что еще те навыки присутствуют; с учетом того, что “Динамо” не отпустит лидерство (к сожалению или к счастью, это маловероятно), то мы бы осуществили перестановки на последнем рубеже обороны.
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