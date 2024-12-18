Пора на экспорт. Игроки УПЛ, которым не мешало бы перебраться за границу

Зимний период на расстоянии вытянутой руки, и уже сейчас отечественные клубы осторожно комментируют возможные шаги. Особенно интересно, произойдут ли трансферы на “выход” — а поверьте, у нас все еще есть интересные кандидатуры. Да, даже в условиях полномасштабной войны и со значительным падением уровня УПЛ, что ярко демонстрируют выступления на международной арене.

Рассказываем о тех, кому нужно сделать качественный шаг вперед — а в качестве лакмусовой бумажки как нельзя лучше подойдет переход в зарубежный чемпионат.

Илья Крупский

Еще с конца ноября идут разговоры, что Илья Крупский переберется в MLS. Константин Сосенко, агент правого защитника, немало размышлял о Европе, да и факт заинтересованности “Нью-Ингленд Революшн” — прекрасный сигнал. А дыма без огня, как вы знаете, не бывает

Илья — одно из немногих светлых пятен в рядах “Ворсклы”. Юрий Максимов задекларировал перестройку, открыто отсеял определенную когорту футболистов, и пока не ясно, какими полтавчане предстанут весной. Этот сезон — нестабильный для клуба, и Крупский еще может раствориться или потерять привлекательность по ходу дистанции.

Ковать железо стоит, пока оно горячо. Крупский в том возрасте, когда из него можно слепить все что угодно, а даже та же Америка вполне подходит.

Алексей Сыч

“Рух” акцентирует большое внимание на молодежи, и Алексей Сыч — явный проспект на уход. Левый защитник качественно добавил — примечательно, что в нынешней кампании установил личный рекорд по количеству результативных действий (огорчил “Оболонь”, “Черноморец”, “Кривбасс” и “Шахтер”).

Весомый плюс — это вызов Сергея Реброва и дебют с Албанией. Пусть фулбек и провел на поле 14 минут, однако это однозначное признание уровня. До недавних кадровых потерь тренерский штаб “сине-желтых” отличался консервативностью, учитывая обстоятельства расширил взгляд за пределы “Динамо” и “Шахтера”, и Сыч реально имеет право на пребывание среди лучших футболистов страны.

А еще не имеем права игнорировать зарубежный опыт, который есть за плечами Алексея — если кому-то и будут в новинку переезды-перелеты, то вот наш герой уже побывал в “Кортрейке”. Да, не закрепился, но преодолел ментальный барьер — кто-кто, а он заслужил второй шанс.

Мухаррем Яшари

В прошлом году ЛНЗ финишировал седьмым и дал понять, что стремится к большему. Увы, пока что желания кардинально контрастируют с реальностью — на зимний перерыв черкащане ушли десятыми.

Да и справедливости ради следует пожурить летнюю закупку — лишь часть новичков себя зарекомендовала в положительном свете.

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Вот кто стопроцентно понравился, так это Мухаррем Яшари, приглашенный в январе 2024-го — атакующий полузащитник обошелся в смешные 50 тысяч евро, но раскрылся и принес профит. Гол и передача с “Рухом”, то же самое с “Карпатами”, активные действия против “Полесья”, “Ингульца”, “Вереса” и “Александрии”; сюда же запишем победный гол Литве в Лиге наций — как видите, косовар в отличной форме.

То, что в инфопространстве “гуляет” новость о ЛАСКе — нисколько не удивляет. Если Яшари действительно уйдет в ближайшие недели, то Андрею Колеснику можно откупорить шампанское.

Иван Дибанго

“Дибанго, думаю, следующий. Все равно, если на него сейчас будет какой-то зимой спрос — никто его не будет держать. Я сам сказал, что если есть неплохое предложение, которое устроит клуб — то почему нет?”, — заявил Юрий Вернидуб в одном из интервью.

Тренер неоднократно свидетельствовал, что умеет развивать как украинцев (условный Руслан Малиновский передает пламенный привет), так и иностранцев — в конце концов, благодаря легионерам из одного молдавского клуба шокировал мадридский “Реал”.

Иван Дибанго — очередное имя, которое существенно “прокачал” Юрий Николаевич. Арендованный и выкупленный у эстонской “Левадии” за 500 тысяч евро, камерунец закрепился на фланге криворожан и порадовал эффективностью: в 66 поединках наработал на 1+11.

Несмотря на повреждение связок, полученное в сентябре против “Левого Берега”, довольно оперативно восстановился и подтвердил, что не снизил заданную планку (показательно, что был назначен капитаном команды). Вполне вероятно, что это маркетинговый ход, но оправданный — никто не скажет, что Дибанго не заслужил признания.

Еще один важный момент: “Кривбасс” удачно разрекламировал себя трансфером Принса Аду — “Виктория” Пльзень выложила на стол 1 млн евро и, что главное, увидела выгоду. Ганец выдал несколько классных матчей, забил франкфуртскому “Айнтрахту” и “Сосьедаду”; словом, если кто-то придет и за Иваном, то с понятным бэкграундом.

Николай Шапаренко

В начале октября Николаю Шапаренко исполнилось 26 лет. Как заметил Игорь Суркис, трудовой договор центрхава рассчитан до 2026-го, однако мы считаем, что всем сторонам нужно прямо сейчас сесть за стол и хорошо попрощаться.

В текущем сезоне уроженец Донецкой области отметился 4 голами и 9 результативными передачами, но, как показала практика, “Динамо” и так обладает достаточным запасом прочности, чтобы вести в турнирной таблице и без своего лидера. “Шапа” пропустил 7 туров Премьер-лиги, в то же время “бело-синие” обеспечили 4 победы и 3 ничьи, в частности, взяли удовлетворительное очко с “Шахтером”. Что касается еврокубков, то здесь при всем уважении нет смысла полагаться ни на одного из представителей киевлян — иначе бы не состоялись те самые шесть поражений подряд в Лиге Европы.

Учитывая травматичность, возраст и срок контракта, мы бы на месте столичного менеджмента задумались над тем, чтобы избежать судьбы Виктора Цыганкова, перебравшегося в “Жирону” за гораздо более скромную сумму, чем предполагалось ранее.

Сам Шапаренко остановился в росте, да и переезд в другую среду должен послужить стимулом — опять же перед нами есть наглядный пример Вити, открывшего в себе новое дыхание на территории Примеры.

Так зачем медлить?

Георгий Судаков

Зимой 2023-го “Шахтер” продал Михаила Мудрика за 70 миллионов евро (с различными бонусами вырисовалась сакральная сотня). Теперь дончане стремятся повторить подобный трюк с Георгием Судаковым, правда, вряд ли сделают это с аналогичной помпезностью.

Внимание со стороны Фабрицио Романо, “Опусти” в соцсетях, комментарии иностранным СМИ, пропитанные желанием попробовать себя в более конкурентной среде — все выполнено по прошлогодним шаблонам. Вот только есть проблема: парень не настолько резонирует и не гарантирует стопроцентный результат.

Михаил шел на максимальном хайпе — в осенней части ЛЧ 2022/23 помог одолеть “Лейпциг” (оформил мяч и два ассиста), еще дважды поразил ворота шотландского “Селтика”. Бесспорно, Георгию труднее так же сиять ввиду особенностей позиции, но он, как претендент на повышение, должен давать класс в железобетонных моментах.

Упущенные шансы с Бельгией на Евро-2024 и против мюнхенской “Баварии” — то, на что обратит внимание потенциальный покупатель. Статистика в первенстве Украины — это хорошо, однако лишь приятный бонус; да и очевидно, что атакующий полузащитник коснулся потолка и точно не будет прогрессировать в нынешних условиях.

Учитывая турбулентность “Шахтера” и риск невыигрыша национального золота, мы не видим существенных причин, чтобы удерживать Судакова до лета. Как нам кажется, маячат новые перспективы: “оранжево-черные” наконец нормально интегрируют Марлона Гомеса, а лично Георгий будет иметь время на адаптацию, чтобы уже с новыми силами стартовать в кампании 2025/26.

Дмитрий Ризнык

Несмотря на обидное поражение нидерландскому ПСВ, Дмитрий Ризнык засиял — его 15 сейвов оказались рекордными за 90 минут в истории ЛЧ и дали достойную рекламу. Да и в целом квалифицированность не подлежит сомнениям — если в начале пути в стане “горняков” еще прослеживались волнения (как ни крути, Анатолий Трубин объективно мощнее), то теперь воспитанник “Ворсклы”, как и Судаков, уперся в возможности коллектива и УПЛ.

На балансе действующего чемпиона страны есть Кирилл Фесюн, которого бы не мешало продвигать. Талантливый юноша, еще не привлекался, хотя мы все убедились, что еще те навыки присутствуют; с учетом того, что “Динамо” не отпустит лидерство (к сожалению или к счастью, это маловероятно), то мы бы осуществили перестановки на последнем рубеже обороны.