Планы Левого Берега на зимний отрезок - два игрока покинут команду

Киевский " Левый Берег " выйдет из отпуска 14 января и до 28 числа проведет первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице.

Затем команда отправится в Турцию, где и пробудет до рестарта чемпионата.

Как сообщает ТаТоТаке, во втором круге за клуб не будут играть вратарь Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев (вернется из аренды в "Рух").

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" находится на 13 месте в таблице УПЛ, набрав 16 очков.