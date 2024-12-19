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Планы Левого Берега на зимний отрезок - два игрока покинут команду

Премьер-лига

Сборы киевляне проведут в Турции

Планы Левого Берега на зимний отрезок - два игрока покинут команду

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Киевский "Левый Берег" выйдет из отпуска 14 января и до 28 числа проведет первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице.

Затем команда отправится в Турцию, где и пробудет до рестарта чемпионата.

Как сообщает ТаТоТаке, во втором круге за клуб не будут играть вратарь Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев (вернется из аренды в "Рух").

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" находится на 13 месте в таблице УПЛ, набрав 16 очков.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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