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Леоненко: Таких как Пушич я называю "позитивчики". Он сам себя убеждает, что все классно

Премьер-лига

Эксперт считает, что Щахтер не угадал с тренером

Леоненко: Таких как Пушич я называю "позитивчики". Он сам себя убеждает, что все классно

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что в игровом кризисе "Шахтера" виноват тренер Марино Пушич.

"Шахтер" играет очень нестабильно и могу сказать, что "горняки" не угадали с тренером. Прочитал интервью Пушича, где говорит, что "Шахтер" проводит фантастический сезон. Какой на*ер фантастический?! Вы на каком месте идете? Думает если он, что "Янг ​​Бойз" обыграл и жизнь удалась?

Таких как Пушич я называю "позитивчики". Он сам себя убеждает, что все классно. "Шахтер" делает все, чтобы чемпионат выиграло "Динамо". Кого бы я посоветовал Ахметову на смену Пушичу? Ринат Леонидович платит зарплату менеджерам, пусть они и советуют. Если бы мне дали задание найти тренера для "Шахтера", я бы нашел. Но я не хочу вместо кого-то делать чужую работу.

Фонсека тоже не был хорошим тренером. Хороший тренер – это тот, у которого растут футболисты, а португалец ни одного не воспитал, выезжал только на багаже Луческу", - сказал Леоненко.

Напомним, что "Шахтер" по итогам осенней части сезона идет на 3-м месте в таблице и отстает от "Динамо" на 10 очков и от "Александрии" на 5.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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oleg.m.3972 (Харьков)
19.12.2024 в 00:51
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
19.12.2024 в 00:51
Согласен полностью.
Ответить
0
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