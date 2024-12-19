Леоненко: Таких как Пушич я называю "позитивчики". Он сам себя убеждает, что все классно

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что в игровом кризисе " Шахтера " виноват тренер Марино Пушич.

"Шахтер" играет очень нестабильно и могу сказать, что "горняки" не угадали с тренером. Прочитал интервью Пушича, где говорит, что "Шахтер" проводит фантастический сезон. Какой на*ер фантастический?! Вы на каком месте идете? Думает если он, что "Янг ​​Бойз" обыграл и жизнь удалась?

Таких как Пушич я называю "позитивчики". Он сам себя убеждает, что все классно. "Шахтер" делает все, чтобы чемпионат выиграло "Динамо". Кого бы я посоветовал Ахметову на смену Пушичу? Ринат Леонидович платит зарплату менеджерам, пусть они и советуют. Если бы мне дали задание найти тренера для "Шахтера", я бы нашел. Но я не хочу вместо кого-то делать чужую работу.

Фонсека тоже не был хорошим тренером. Хороший тренер – это тот, у которого растут футболисты, а португалец ни одного не воспитал, выезжал только на багаже Луческу", - сказал Леоненко.