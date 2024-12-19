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В топ-10 бомбардиров УПЛ среди действующих футболистов 4 игрока Динамо, а единственный представитель Шахтера появился на прошлой неделе

Премьер-лига
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Киевляне доминируют в рейтинге

В топ-10 бомбардиров УПЛ среди действующих футболистов 4 игрока Динамо, а единственный представитель Шахтера появился на прошлой неделе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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С уверенным отрывом лидирует в списке Андрей Ярмоленко. На второй позиции расположился его одноклубник Виталий Буяльский. Также в топ-5 вошел Владислав Ванат. Это стало возможным благодаря завершению карьеры Дениса Олейника, у которого было 42 точных удара.

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Отметим, что в связи с аналогичной причиной в десятке появился единственный представитель "Шахтера" Артем Бондаренко.

Топ-10 бомбардиров УПЛ среди действующих футболистов

  • Андрей Ярмоленко ("Динамо") – 110;
  • Виталий Буяльский ("Динамо") – 64;
  • Филипп Будковский ("Заря") – 46;
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье") – 43;
  • Владислав Ванат ("Динамо") – 39;
  • Александр Филиппов ("Александрия") – 37;
  • Александр Караваев ("Динамо") – 34;
  • Руслан Степанюк ("Верес") – 32;
  • Максим Третьяков ("Колос") – 32;
  • Артем Бондаренко ("Шахтер") – 30.

Уже весной к рейтингу могут присоединиться Даниил Сикан (28), Кирилл Ковалец (28), Юрий Климчук (26) или Георгий Судаков (24).

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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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