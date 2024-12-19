В топ-10 бомбардиров УПЛ среди действующих футболистов 4 игрока Динамо, а единственный представитель Шахтера появился на прошлой неделе

С уверенным отрывом лидирует в списке Андрей Ярмоленко. На второй позиции расположился его одноклубник Виталий Буяльский. Также в топ-5 вошел Владислав Ванат. Это стало возможным благодаря завершению карьеры Дениса Олейника, у которого было 42 точных удара.

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Отметим, что в связи с аналогичной причиной в десятке появился единственный представитель "Шахтера" Артем Бондаренко.

Топ-10 бомбардиров УПЛ среди действующих футболистов

Андрей Ярмоленко ("Динамо") – 110;

("Динамо") – 110; Виталий Буяльский ("Динамо") – 64;

("Динамо") – 64; Филипп Будковский ("Заря") – 46;

("Заря") – 46; Алексей Гуцуляк ("Полесье") – 43;

("Полесье") – 43; Владислав Ванат ("Динамо") – 39;

("Динамо") – 39; Александр Филиппов ("Александрия") – 37;

("Александрия") – 37; Александр Караваев ("Динамо") – 34;

("Динамо") – 34; Руслан Степанюк ("Верес") – 32;

("Верес") – 32; Максим Третьяков ("Колос") – 32;

("Колос") – 32; Артем Бондаренко ("Шахтер") – 30.

Уже весной к рейтингу могут присоединиться Даниил Сикан (28), Кирилл Ковалец (28), Юрий Климчук (26) или Георгий Судаков (24).