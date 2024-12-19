Легенда Динамо признался, что ему поступали предложения о работе тренером в УПЛ

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких рассказал, что ему поступали предложения из украинской Премьер-лиги после перехода с должности главного тренера на должность вице-президента узбекского "Пахтакора".

- А не было предложений от других клубов на позицию именно главного тренера?

- Были. Даже несколько, скрывать не буду, но я не могу сказать от каких именно клубов поступали предложения, потому что это будет некорректно.

- Окей. А из каких хотя бы стран, то есть, чемпионатов? Не было вдруг предложения от как-то из клубов Украинской Премьер-лиги?

- Было. Но клуб, повторюсь, я не назову, можете не выспрашивать.