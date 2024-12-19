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"Наша цель - это устойчивость". Президент Вереса озвучил годовой бюджет клуба
Есть прогресс
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о годовом бюджете ровненского клуба.
"Общий бюджет на год примерно 120 миллионов гривен. Это вся расходная часть. Когда я заходил в "Верес", то долги клуба были более 5 миллионов гривен. Это была вторая лига, команда потихоньку развивалась. Бюджет у нас растет, потому что растут расходы.
Наша задача - это сбалансировать доход. Мы эту задачу определили на первом собрании акционеров. Сентябрь 2025 года должен был стать самоокупаемым - у нас был такой план.
Мы большими буквами писали: "Наша цель - это устойчивость". Понятно, что потом началась война и нам теперь этот план надо перенести, думаю, где-то до 2030 года. Это стратегическая цель. И все наши действия направлены на то, чтобы выйти в самоокупаемость, а доходы сравнялись с расходами. Например, если я уйду из "Вереса", чтобы клуб на второй день не перестал существовать, как это есть в большинстве клубов.
Нам не хватает здесь опять же телепула, правильных трансферов, активов футболистов и нам не хватает болельщиков. Но мы идем по этому пути. Победим наших внутренних врагов - и сможем действительно сделать народный клуб не по названию, а по факту", - сказал Надеин.
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