"Мы это все отконтролировали". Надеин рассказал о взаимодействии Вереса с ТЦК

Президент "Вереса" Иван Надеин заверил, что все игроки клуба стоят на учете в ТЦК.

- Вы смотрели нашумевшее интервью Дахновского?

- Смотрел. Он мог бы это сказать по-другому и то, что так оно перекрутилось, то действительно выглядит некрасиво. Наша позиция - все должны быть на учете. Сейчас клуб как раз подался на бронирование.

Дахновскому на самом деле только исполнилось 25 лет, хотя мы всем сделали сейчас военно-учетные документы. У нас все максимально на учете, никто не в розыске. Мы это все отконтролировали как работодатель.

Мы сразу озвучили позицию - если нам нужен футбол, то давайте так, чтобы футболист, имея контракт, мог играть. Если контракт заканчивается или игрок заканчивает с футболом, то он идет в ТЦК и оформляется в соответствии со своим статусом, который у него будет на тот момент. Все очень просто - мы должны выполнять закон.

- Говорили с футболистом об этом интервью?

- Когда увидел, что получился такой разговор, то сказал, что он молодец, потому что вышел в публичную плоскость. Это отважный шаг для молодых ребят. Мы никому не запрещаем, а, наоборот, даже говорим, что надо общаться с прессой. О "Вересе" должны говорить.

А то, что оно получилось таким, то это неправильно. И здесь надо было бы, наверное, по-другому ему эту позицию подать. Но уже как есть. На самом деле он извинился за этот момент. Я точно уверен, он не хотел это так сказать.

Морозко (уже ушел из команды - прим.) тоже сказал. Там мы поговорили с ним. Оно тоже было воспринято негативно и болельщиками, и представителями наблюдательного совета. Так нельзя говорить, тем более есть контракты, в которых такие вещи прописаны.

Морозко на самом деле мне нравится как игрок. Но говорить все равно надо тоже правильные вещи, потому что все-таки вы публичные люди. Вести себя и говорить вы должны в соответствии с тем статусом, который занимаете. Пусть это будет уроком для других, - сказал Надеин.