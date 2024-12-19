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"Минимальная где-то 30-50 тысяч гривен". Надеин - о зарплатах в Вересе

Премьер-лига

Приличный диапазон

"Минимальная где-то 30-50 тысяч гривен". Надеин - о зарплатах в Вересе

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Недеин ответил на вопрос о размере заработной платы игроков клуба.

- Если не секрет, какая нижняя и верхняя граница в зарплатах в "Вересе"?

- Персональные зарплаты все-таки не скажу, потому что это коммерческая тайна, которая прописана в контрактах. Но минимальная зарплата у нас - это примерно 30-50 тысяч гривен. Высоких зарплат у нас не так много. У нас где-то средняя зарплата среди клубов УПЛ, - сказал Надеин.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
19.12.2024 в 15:00
Них.уя себе??? Больше, чем у шахтёров?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
19.12.2024 в 15:00
Них.уя себе??? Больше, чем у шахтёров?
Ответить
0
0

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