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"Минимальная где-то 30-50 тысяч гривен". Надеин - о зарплатах в Вересе
Приличный диапазон
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Недеин ответил на вопрос о размере заработной платы игроков клуба.
- Если не секрет, какая нижняя и верхняя граница в зарплатах в "Вересе"?
- Персональные зарплаты все-таки не скажу, потому что это коммерческая тайна, которая прописана в контрактах. Но минимальная зарплата у нас - это примерно 30-50 тысяч гривен. Высоких зарплат у нас не так много. У нас где-то средняя зарплата среди клубов УПЛ, - сказал Надеин.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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Bаrcelinius
19.12.2024 в 15:00
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