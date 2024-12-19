Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги

"Левый Берег" совершил первый зимний трансфер. Об этом информирует ТаТоТаке.

По информации источника, к "аистам" на правах свободного агента присоединился нападающий тернопольской "Нивы" Андрей Ризнык. Контракт между сторонами рассчитан на два года.

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Стоит отметить, что сейчас Ризнык занимает третье место в списке бомбардиров Первой Лиги. На счету 24-летнего футболиста 7 голов в 10 матчах этого сезона.