  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Больше игр - это правильная стратегия". В Вересе предложили создать еще один турнир
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Больше игр - это правильная стратегия". В Вересе предложили создать еще один турнир

Премьер-лига

Есть поддержка этой идеи

"Больше игр - это правильная стратегия". В Вересе предложили создать еще один турнир

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин заявил о планах создать новый футбольный турнир в Украине - Кубок лиги.

"Кубок лиги. Мы предложили создать еще один турнир, потому что сегодня мы действительно мало играем. Речь идет об украинских клубах, которые не участвуют в еврокубках и у которых мало представителей в различных сборных. А это большинство украинских команд в УПЛ.

Мы играем 30 официальных игр в сезоне. Плюс, возможно, один, два матча или как дальше мы пройдем в Кубке. И это катастрофически мало для нашего чемпионата. Надо ориентироваться на лиги, где проводят 40 и больше игр. Это сразу преимущество для тех чемпионатов и клубов, которые просто больше играют.

Это больше возможностей привлекать молодежь, нарабатывать статистику, что очень важно для стоимости игроков. Плюс это опыт игр, который неоценим по сравнению с теми товарищескими встречами, которые мы играем фактически в замен официальным матчам.

Например, у нас есть куча свободного времени, где эти игры можно поставить. Если это сделать в середине недели, то будет большая интенсивность. Почему в Европе демонстрируют лучшие показатели? Потому что они просто больше играют.

Также это маркетинговая возможность для УПЛ ТВ развиваться. Поэтому считаю, что больше игр - это правильная стратегия. И мы действительно выступили с такой инициативой. Ее поддержали уже несколько клубов", - сказал Надеин.

По теме
yellow-arrow
Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
yellow-arrow
"Минимальная где-то 30-50 тысяч гривен". Надеин - о зарплатах в Вересе
yellow-arrow
"Мы это все отконтролировали". Надеин рассказал о взаимодействии Вереса с ТЦК
Верес (Ровно) УПЛ Турнир Иван Надеин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости