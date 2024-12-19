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"Больше игр - это правильная стратегия". В Вересе предложили создать еще один турнир
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nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин заявил о планах создать новый футбольный турнир в Украине - Кубок лиги.
"Кубок лиги. Мы предложили создать еще один турнир, потому что сегодня мы действительно мало играем. Речь идет об украинских клубах, которые не участвуют в еврокубках и у которых мало представителей в различных сборных. А это большинство украинских команд в УПЛ.
Мы играем 30 официальных игр в сезоне. Плюс, возможно, один, два матча или как дальше мы пройдем в Кубке. И это катастрофически мало для нашего чемпионата. Надо ориентироваться на лиги, где проводят 40 и больше игр. Это сразу преимущество для тех чемпионатов и клубов, которые просто больше играют.
Это больше возможностей привлекать молодежь, нарабатывать статистику, что очень важно для стоимости игроков. Плюс это опыт игр, который неоценим по сравнению с теми товарищескими встречами, которые мы играем фактически в замен официальным матчам.
Например, у нас есть куча свободного времени, где эти игры можно поставить. Если это сделать в середине недели, то будет большая интенсивность. Почему в Европе демонстрируют лучшие показатели? Потому что они просто больше играют.
Также это маркетинговая возможность для УПЛ ТВ развиваться. Поэтому считаю, что больше игр - это правильная стратегия. И мы действительно выступили с такой инициативой. Ее поддержали уже несколько клубов", - сказал Надеин.
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