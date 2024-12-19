Известен первый спарринг-партнер Ворсклы на турецких сборах

Футболисты " Ворсклы " выйдут из отпуска одними из первых – уже 4 января, а уже через четыре дня отправятся на заграничный сбор в Турцию.

На 18 января у полтавчан запланирован первый контрольный матч – с ФК "Градец Кралове" из Чехии.

Всего команда планирует в Турции провести во семь спаррингов и вернётся в Украину 18 февраля.

Ранее сообщалось, что за "Ворсклу" больше не будут выступать Николай Ковталюк, Дмитрий Черныш, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Артем Кулаковский, Демир Шкриель, Станислав Прус. Ожидается, что в ближайшее время полтавчане усилятся 8 новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 12-е место в УПЛ, набрав 16 очков.