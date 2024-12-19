Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известен первый спарринг-партнер Ворсклы на турецких сборах
Команда выйдет из отпуска уже 4 января
Фото - ФК Ворскла
Футболисты "
На 18 января у полтавчан запланирован первый контрольный матч – с ФК "Градец Кралове" из Чехии.
Всего команда планирует в Турции провести во семь спаррингов и вернётся в Украину 18 февраля.
Ранее сообщалось, что за "Ворсклу" больше не будут выступать Николай Ковталюк, Дмитрий Черныш, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Артем Кулаковский, Демир Шкриель, Станислав Прус. Ожидается, что в ближайшее время полтавчане усилятся 8 новичками.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 12-е место в УПЛ, набрав 16 очков.
Популярное сейчас
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- Удар тремя ракетами и 85-ю дронами. Воздушные Силы сообщили о последствиях тревожной ночи
- Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словенского вингеров. Удастся ли им это?
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет