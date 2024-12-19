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Заря ведет переговоры с тремя потенциальными новичками
Планы луганчан на зимнее межсезонье
Фото: ФК Зоря Луганськ
Футболисты "
Турецкая часть сборов пройдет у луганчан с 16 января по 15 февраля 2025 года.
В первом спарринге соперником подопечных Младена Бартуловича будет 22 января польская "Висла" из Кракова. Также у лугачнан запланировано проведение еще семи контрольных матчей.
Известно, что больше не будут выступать за луганчан арендованные легионеры Бенито и Алиун Ндур. Также с тремя потенциальными новичками ведутся переговоры.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" занимает восьмое место в УПЛ, набрав 22 очка.
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