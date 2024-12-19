Заря ведет переговоры с тремя потенциальными новичками

Футболисты " Зари " выйдут из отпуска 13 января и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Киеве.

Турецкая часть сборов пройдет у луганчан с 16 января по 15 февраля 2025 года.

В первом спарринге соперником подопечных Младена Бартуловича будет 22 января польская "Висла" из Кракова. Также у лугачнан запланировано проведение еще семи контрольных матчей.

Известно, что больше не будут выступать за луганчан арендованные легионеры Бенито и Алиун Ндур. Также с тремя потенциальными новичками ведутся переговоры.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" занимает восьмое место в УПЛ, набрав 22 очка.