Президент Вереса: У нас это очень большая проблема – судьи боятся принимать решение

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался о судействе в УПЛ и пояснил, почему клуб был одним из инициаторов встречи с Екатериной Монзуль и Николо Риццоли.

– Как вы в целом оцените качество судейства в УПЛ?

– Я все равно болельщик – и у меня эмоции. Я точно такой болельщик, как наши заполненные трибуны Авангарда – если команда выиграет, то у меня арбитр всегда будет хорошим. Если мы проигрываем, то, чтобы там не было, мнения будут: "Ну вот если бы арбитр принял другое решение, мы бы тогда выиграли". Может, потом эмоции угасают, и ты уже можешь оценить ситуацию.

Смотрели мы с друзьями матч Албания – Украина, и я говорю: "Ну вот, насколько все-таки квалифицированный арбитр. Он без всякой судьбы сомнений сразу ставит на точку, пересматривает ВАР, и видно, что там вратарь играет в ноги, а не в мяч". У нас очень часто арбитр бы засуетился, не поставил бы точку, потом сделал бы паузу, смотрел бы тот ВАР.

У нас это очень большая проблема – судьи боятся принимать решение. А на работу квалифицированного рефери приятно смотреть. Даже когда этот пенальти был в наши ворота, ты прекрасно понимаешь, что 11-метровый был – и претензий нет. Арбитр настолько уверенно это показал, что думаешь, ну, раз он так показал, там точно есть нарушения. Это качество арбитража. Таких арбитров нам действительно не хватает – квалифицированных и уверенных в себе.

Вы ведь вспомните, сколько ошибок было у крупных арбитров. К примеру, у Коллины. Но они делали это так уверенно, что стали большими арбитрами. Уверенность вообще во многом помогает – в футболе, бизнесе и арбитраже.

– "Верес" и "Полесье" – инициаторы встречи клубов с Екатериной Монзуль и Николой Риццоли. Что вы хотите спросить?

– Я бы говорил о реформах в арбитраже, которые назвал выше. Мы даже написали обращение, что давайте сделаем следующие три шага.

Нам поначалу говорили, что комментировать решения арбитров нельзя. Что детектор лжи – это вмешательство и давление на арбитров. Потом говорили, что публиковать стенограммы ВАР – это такое страшное нарушение какого-нибудь кодекса. Ее опубликовали – и ничего страшного не произошло. Едем дальше. Поэтому ничего не упадет от рейтинга арбитров и единого центра ВАР.