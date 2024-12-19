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Президент Вереса: У нас это очень большая проблема – судьи боятся принимать решение
Иван Надеин высказался о судействе в УПЛ
Фото: НК Верес
Президент "
– Как вы в целом оцените качество судейства в УПЛ?
– Я все равно болельщик – и у меня эмоции. Я точно такой болельщик, как наши заполненные трибуны Авангарда – если команда выиграет, то у меня арбитр всегда будет хорошим. Если мы проигрываем, то, чтобы там не было, мнения будут: "Ну вот если бы арбитр принял другое решение, мы бы тогда выиграли". Может, потом эмоции угасают, и ты уже можешь оценить ситуацию.
Смотрели мы с друзьями матч Албания – Украина, и я говорю: "Ну вот, насколько все-таки квалифицированный арбитр. Он без всякой судьбы сомнений сразу ставит на точку, пересматривает ВАР, и видно, что там вратарь играет в ноги, а не в мяч". У нас очень часто арбитр бы засуетился, не поставил бы точку, потом сделал бы паузу, смотрел бы тот ВАР.
У нас это очень большая проблема – судьи боятся принимать решение. А на работу квалифицированного рефери приятно смотреть. Даже когда этот пенальти был в наши ворота, ты прекрасно понимаешь, что 11-метровый был – и претензий нет. Арбитр настолько уверенно это показал, что думаешь, ну, раз он так показал, там точно есть нарушения. Это качество арбитража. Таких арбитров нам действительно не хватает – квалифицированных и уверенных в себе.
Вы ведь вспомните, сколько ошибок было у крупных арбитров. К примеру, у Коллины. Но они делали это так уверенно, что стали большими арбитрами. Уверенность вообще во многом помогает – в футболе, бизнесе и арбитраже.
– "Верес" и "Полесье" – инициаторы встречи клубов с Екатериной Монзуль и Николой Риццоли. Что вы хотите спросить?
– Я бы говорил о реформах в арбитраже, которые назвал выше. Мы даже написали обращение, что давайте сделаем следующие три шага.
Нам поначалу говорили, что комментировать решения арбитров нельзя. Что детектор лжи – это вмешательство и давление на арбитров. Потом говорили, что публиковать стенограммы ВАР – это такое страшное нарушение какого-нибудь кодекса. Ее опубликовали – и ничего страшного не произошло. Едем дальше. Поэтому ничего не упадет от рейтинга арбитров и единого центра ВАР.
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