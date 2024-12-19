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Нападающий Кривбасса может оказаться в составе дебютанта УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег зимой настроен существенно усилить состав

Нападающий Кривбасса может оказаться в составе дебютанта УПЛ

Скриншот: YouTube ФК Кривбасс

Новина українською

25-летний форвард "Кривбасса" Денис Устименко, скорее всего, не останется в Кривом Роге. Наставник прошлогоднего бронзового призера Юрий Вернидуб до сих пор не рассчитывает на Устименко и согласился, чтобы его подопечный продолжил "арендные гастроли" по Украине. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, после выступлений в составах "Миная" и "Карпат" нападающий может оказаться в составе "Левого Берега".

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Отметим, что Устименко не удалось убедить в своей профпригодности наставника "львов" Владислава Лупашко даже несмотря на то, что он стал единственным результативным форвардом "Карпат". Устименко забил первый для себя и последний командный гол "зеленых львов" в осенней части сезона-2024/25. Пострадал в игре 16-го тура "Верес". А вот "первый" номер в нападении "Карпат" Игорь Невес голов в текущем розыгрыше не забивал и не реализовал два пенальти.

Добавим, что также стало известно, что "Левый Берег" подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги.

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Кривбасс (Кривой Рог) эксклюзив UA-Футбол Левый берег (Киев) Денис Устименко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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