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Александрия подписала вингера сборной Албании
Теди Цара переходит в Александрию
"Александрия" оформила трансфер албанского вингера клуба "Партизани" Теди Цара.
Как сообщил спортивный директор украинского клуба Иван Телько, 24-летний футболист уже стал игроком "горожан" и в ближайшее время присоединится к команде.
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Официально клуб объявит о подписании в ближайшее время.
Цара может сыграть как на правом, так и на левом фланге атаки. В 198 матчах за "Партизани" у него 41 гол. Также у Теди есть 2 сыгранных матча за сборную Албании.
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
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