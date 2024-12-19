Александрия подписала вингера сборной Албании

"Александрия" оформила трансфер албанского вингера клуба "Партизани" Теди Цара.

Как сообщил спортивный директор украинского клуба Иван Телько, 24-летний футболист уже стал игроком "горожан" и в ближайшее время присоединится к команде.

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Официально клуб объявит о подписании в ближайшее время.

Цара может сыграть как на правом, так и на левом фланге атаки. В 198 матчах за "Партизани" у него 41 гол. Также у Теди есть 2 сыгранных матча за сборную Албании.