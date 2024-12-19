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"Шахтер так не делает". Президент Вереса раскритиковал Динамо за позицию по телепулу
Ивану Надеину не нравится позиция киевлян по телепулу
Фото: НК Верес
Президент "
"Ну, конечно, отрицательно. Почему кто-то один должен выделяться в этой истории? Это неправильная позиция. Не хочу влезать в конфликт с "Динамо", чтобы телепул не распался. Просто это выглядит так – убедите меня. Вот я такой, потому что я такой. Почему "Шахтер" так не делает.
Вообще "Шахтер" без этого телепула мог бы зарабатывать по трансляциям гораздо больше, чем он не зарабатывает сегодня. И так же на самом деле "Динамо". Это два клуба с самой большой аудиторией. Но у "Вереса" аудитория не намного меньше – мы же видим цифры трансляций. Нашу команду смотрят – и мы точно не аутсайдеры.
Мы не выдвигаем условия – у нас есть своя фишка. Мы транслируем наши матчи за платную подписку на Ютуб-канале VERES TV. Это небольшая сумма, меньше даже, чем эспрессо – 35 грн. Но мы хотим приучить людей, что это нужно делать, потому что это не бесплатная история.
"Динамо" транслирует матчи на своем ютубе и получает неплохие показатели. Они, наверное, тоже прагматично на это смотрят, мол, почему терять свой ютуб? Но мы хотим доказать, что лига – это равные клубы. Условные "Верес" и "Ингулец" – такие же по правам, как "Шахтер" и "Динамо". А почему-то некоторые думают, что у них больше прав", – сказал Надеин.
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