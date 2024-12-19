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Вернидуб: Кривой Рог - такой же украинский город, как и Киев, Черновцы, Луганск, Донецк и Симферополь

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Кривбасса - о матчах в Кривом Роге

Вернидуб: Кривой Рог - такой же украинский город, как и Киев, Черновцы, Луганск, Донецк и Симферополь

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему лично для него важно, чтобы домашние матчи команда продолжала играть именно в Кривом Роге.

"Зачем тогда участвовать в УПЛ, чтобы мы играли где-то, а не дома? Мы начинали первый чемпионат во время войны играть в таких условиях, поэтому первый круг играли в Киеве.

Я считаю, что мы должны играть дома, ведь Кривой Рог - такой же украинский город, как, например, и Киев, и Черновцы, и Луганск, и Донецк, и Симферополь, и любой другой. Поэтому не вижу проблем, чтобы мы проводили чемпионат у себя дома.

Тем более, у нас очень много болельщиков, которые всегда приходят и поддерживают "Кривбасс". Благодаря футболу, во время войны, людям есть куда сходить и на что посмотреть", - сказал Вернидуб.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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