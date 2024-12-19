Вернидуб: Кривой Рог - такой же украинский город, как и Киев, Черновцы, Луганск, Донецк и Симферополь

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал, почему лично для него важно, чтобы домашние матчи команда продолжала играть именно в Кривом Роге.

"Зачем тогда участвовать в УПЛ, чтобы мы играли где-то, а не дома? Мы начинали первый чемпионат во время войны играть в таких условиях, поэтому первый круг играли в Киеве.

Я считаю, что мы должны играть дома, ведь Кривой Рог - такой же украинский город, как, например, и Киев, и Черновцы, и Луганск, и Донецк, и Симферополь, и любой другой. Поэтому не вижу проблем, чтобы мы проводили чемпионат у себя дома.

Тем более, у нас очень много болельщиков, которые всегда приходят и поддерживают "Кривбасс". Благодаря футболу, во время войны, людям есть куда сходить и на что посмотреть", - сказал Вернидуб.