Один из центрбеков Вереса покинул ровенский клуб

" Верес " попрощался с 24-летним центральным защитником Александром Мельником.

Как сообщает пресс-служба ровенчан, действие контракта футболиста с клубом было прекращено досрочно с согласия сторон.

Александр Мельник присоединился к "красно-черным" в январе этого года. За это время защитник сыграл за "Верес" в двух матчах.