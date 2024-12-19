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Один из центрбеков Вереса покинул ровенский клуб
По согласию сторон
nkveres.com
"
Как сообщает пресс-служба ровенчан, действие контракта футболиста с клубом было прекращено досрочно с согласия сторон.
Александр Мельник присоединился к "красно-черным" в январе этого года. За это время защитник сыграл за "Верес" в двух матчах.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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