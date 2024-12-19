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Буткевич: Я пять лет учу украинский язык - буду говорить не хуже Ашура
Геннадий Буткевич - о изучении языка, и не только
Фото: ФК Полісся
Президент "
"Я волнуюсь, потому что 95 процентов болельщиков говорят на украинском языке. Я честно говорю, что учу пять лет украинский язык, и буду не хуже, чем наш главный тренер говорить на украинском языке, но есть какой-то процент русскоязычных болельщиков – так я для них говорю.
Мы все сделаем и будем стараться делать только вперед. Мы за короткий промежуток времени прошли непростой путь. За 5 лет из второй лиги в высшую. Играли в международных турнирах – это непросто, и в этом году мы попали в такое положение, что будет трудновато – но мы это сделаем, да?", – сказал Буткевич.
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