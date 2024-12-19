Ванат с друзьями отправились на отдых в Буковель. ФОТО

Клубы УПЛ ушли на зимнюю паузу, ну а игроки стали разъезжаться по заслуженным отпускам.

Так, форвард "Динамо" Владислав Ванат приехал отдыхать в Буковель. Соответствующее фото футболист опубликовал в своем Instagram.

И приехал не сам, а с друзьями. Компанию Владиславу составили его партнеры по команде Владимир Бражко, Тарас Михавко, а также защитник "Александрии" (и воспитанник киевлян) Даниил Скорко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" лидирует в турнирной таблице с 43 очками. А вот "Александрия" занимает 2-е место с 38 баллами.