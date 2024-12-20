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Виливальд: На премиальные за бронзу с Кривбассом купил iPhone 15
10 вопросов защитнику Кривбасса
fckryvbas.com
Защитник "
– Как вас называют в команде?
– Вили. Сокращение от моей фамилии.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– У "Ингульца", вероятно, "Александрия". У "Кривбасса" – был "Днепр-1".
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Однозначно Английская Премьер-лига. Одна из моих любимых команд в АПЛ – "Манчестер Сити", еще с детства болею за них.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Без сомнений с Пепом Гвардиолой, если брать тренеров. Из футболистов, это Вирджил ван Дейк.
– Любимый спортивный бренд?
– Найк.
– Любимая запрещенная еда?
- Пицца и карбонара.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?
– Я получил премиальные за бронзовые награды с "Кривбассом", и сразу приобрел себе новый телефон – iPhone 15.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Наверное, "Спина", "Шах вперед", "Вышли!".
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Форма "Барселоны" – Лионель Месси. Отец подарил мне.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
- Люблю футбол за эмоции, стычки, эффектные моменты. Раздражают судейские решения, которые портят весь матч.
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