Виливальд: На премиальные за бронзу с Кривбассом купил iPhone 15

Защитник " Кривбасса " Владимир Виливальд, который первую часть сезона провел в аренде в "Ингульце", ответил на 10 футбольных опросов для пресс-службы криоврожского клуба.

– Как вас называют в команде?

– Вили. Сокращение от моей фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– У "Ингульца", вероятно, "Александрия". У "Кривбасса" – был "Днепр-1".

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Однозначно Английская Премьер-лига. Одна из моих любимых команд в АПЛ – "Манчестер Сити", еще с детства болею за них.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Без сомнений с Пепом Гвардиолой, если брать тренеров. Из футболистов, это Вирджил ван Дейк.

– Любимый спортивный бренд?

– Найк.

– Любимая запрещенная еда?

- Пицца и карбонара.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Я получил премиальные за бронзовые награды с "Кривбассом", и сразу приобрел себе новый телефон – iPhone 15.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Наверное, "Спина", "Шах вперед", "Вышли!".

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Форма "Барселоны" – Лионель Месси. Отец подарил мне.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

- Люблю футбол за эмоции, стычки, эффектные моменты. Раздражают судейские решения, которые портят весь матч.