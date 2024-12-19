Кривбасс зимой надеется сохранить костяк команды

Криворожский " Кривбасс " соберется после новогодних праздников 12-13 января и уже через два дня отправится в Испанию, где проведет месячный сбор вблизи городка Торревьеха (провинция Аликанте).

Как сообщает ТаТоТаке, криворожский клуб не планирует выставлять на трансфер кого-либо из игроков первой команды. Контракты ряда футболистов (например, Бизимана, Лунев, По, Кожушко) истекают через полгода.

А вот соглашение с Даниэлем Сосой был продлен, также в процессе – переговоры с Понедельником.

При этом в "Кривбассе" готовы принимать адекватные предложения извне за любого игрока.