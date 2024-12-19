Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс зимой надеется сохранить костяк команды
Ситуация изнутри
fckryvbas.com
Криворожский "
Как сообщает ТаТоТаке, криворожский клуб не планирует выставлять на трансфер кого-либо из игроков первой команды. Контракты ряда футболистов (например, Бизимана, Лунев, По, Кожушко) истекают через полгода.
А вот соглашение с Даниэлем Сосой был продлен, также в процессе – переговоры с Понедельником.
При этом в "Кривбассе" готовы принимать адекватные предложения извне за любого игрока.
Популярное сейчас
- Допинг Мудрика: будет ли Челси иметь финансовые претензии к Шахтеру или игроку?
- Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- Суркис стал дедом! Защитник Динамо стал отцом!
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели