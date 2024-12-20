Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера

Два французских клуба интересуются буркинийским форвард " Шахтера " Лассина Траоре.

Как пишет Africa Foot, нападающий интересен "Лансу" и "Реймсу".

По данным источника, оба клуба настроены серьезно и поэтому конкуренция обещает быть "жесткой" и обострится в ближайшие недели.

Руководство "Ланса" особенно заинтересовано в подписании Лассина из-за травм лидеров атаки команды. Со своей стороны, "Реймс" рассчитывает на свои прошлые связи с игроком, чтобы убедить его вступить в его ряды.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Траоре провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.