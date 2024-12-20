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Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера
В центре внимания - Лассина Траоре
shakhtar.com
Два французских клуба интересуются буркинийским форвард "
Как пишет Africa Foot, нападающий интересен "Лансу" и "Реймсу".
По данным источника, оба клуба настроены серьезно и поэтому конкуренция обещает быть "жесткой" и обострится в ближайшие недели.
Руководство "Ланса" особенно заинтересовано в подписании Лассина из-за травм лидеров атаки команды. Со своей стороны, "Реймс" рассчитывает на свои прошлые связи с игроком, чтобы убедить его вступить в его ряды.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Траоре провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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