  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера

Премьер-лига

В центре внимания - Лассина Траоре

Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Два французских клуба интересуются буркинийским форвард "Шахтера" Лассина Траоре.

Как пишет Africa Foot, нападающий интересен "Лансу" и "Реймсу".

По данным источника, оба клуба настроены серьезно и поэтому конкуренция обещает быть "жесткой" и обострится в ближайшие недели.

Руководство "Ланса" особенно заинтересовано в подписании Лассина из-за травм лидеров атаки команды. Со своей стороны, "Реймс" рассчитывает на свои прошлые связи с игроком, чтобы убедить его вступить в его ряды.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Траоре провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Виливальд: На премиальные за бронзу с Кривбассом купил iPhone 15
yellow-arrow
Кривбасс зимой надеется сохранить костяк команды
yellow-arrow
Ванат с друзьями отправились на отдых в Буковель. ФОТО
Реймс Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Ланс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Africa Foot
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости