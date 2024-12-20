Тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итоги первой части сезона и участия команды в еврокубках.

По словам Вернидуба, место завоевать намного легче, чем удержать его.

"После того, как мы заняли третье место и стали бронзовыми призерами, я сразу сказал ребятам, что завоевать место гораздо легче, чем его отстоять", - сказал Вернидуб.

Тренер заявил, что еврокубки - это опыт для команды

"Я уже играл в еврокубках, поэтому для меня это не первый опыт. Что касается этих еврокубков, несмотря на сложную ситуации в нашей стране, это действительно большой опыт для команды

Я очень рассчитываю, что Кривбасс снова будет играть в еврокубках. У нас есть время над чем подумать, чтобы не повторять те ошибки, которые мы сделали".", - сказал тренер криворожского клуба.