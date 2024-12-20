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Караман: Я даже не мечтал, что выйду против такой команды, как Шахтер
Ярослав поделился впечатлениями от первой встречи в УПЛ
Фото - Полісся
18-летний игрок прокомментировал свой дебют за основную команду "волков".
"Я даже не мечтал, что выйду против такой команды, как "Шахтер". Это была очень важная игра для меня. Когда впервые услышал, что я выхожу в основе, у меня были эмоции… Не мог поверить, не думал, что это реально все”.
“Переживания были, чтобы не подвести команду, но все поддерживали меня – говорили, делай все, как на тренировке. Не переживай, мы все с тобой. Была очень хорошая поддержка тренера, от партнеров по команде. Спасибо им… Если дают дебютировать – то ходить по полю точно не вариант. Я старался помочь как только могу. Очень счастлив, потому что в первую очередь команда победила”, – заявил дебютант.
В этом сезоне Караман уже играл за "Полесье-2" во Второй лиге, а ранее защищал цвета "Ужгорода" и "Миная" U-19.
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