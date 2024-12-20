"Вел себя робко". Президент Вереса высказался об увольнении Лавриненко

Президент "Вереса" Иван Надеин назвал причины, по которым клуб прекратил сотрудничество с бывшими тренерами - Сергеем Лавриненко и Юрием Виртом.

"У каждого своя ситуация. Случилось, как случилось. Каждый из них точно сделал свой вклад в "Верес". Юрий Николаевич Вирт провел в клубе ровно четыре года - это уже страница в истории. Я уверен, у него есть ДНК "Вереса". Он точно неровно воспринимает все новости о клубе. Может, он это не демонстрирует, но он любит "Верес".

У нас с ним нормальные, хорошие отношения. Мы общаемся иногда. Но нам все равно надо было делать следующие шаги - и для него, и для нас, и для клуба. Я чувствовал, что нужны изменения.

С Лавриненко ситуация была немножко другая. Он сам увольнялся после "Руха". Мы говорили: "Давай подождем до зимы как минимум, нужно продолжать работать". Затем он лично и от имени своего тренерского штаба попрощался с командой уже во время зимней паузы. Мы говорили: "Приходи в клуб, объясни ситуацию, продолжай работать по контракту, который действует и клуб не разрывал".

Он так и не появился дальше работать, а решил, похоже, по чьей-то рекомендации, зацепиться за пункт контракта, что якобы есть возможность взыскать с "Вереса" финансовые санкции. Как он считает, вроде бы из-за нарушения контракта по вине клуба. Только бы не приезжать в клуб и не продолжать выполнять условия контракта. Видимо, решил, что так ему выгоднее и финансово, и имиджево. Мы его ждали в клубе пока он сам лично окончательно не разорвал контракт.

Как специалист, он мне очень нравился. Поэтому я хотел его оставить и после "Руха", и в дальнейшем, как отметил выше. На самом деле, я считаю, что Лавриненко - очень классный тренер, который еще себя точно покажет. Возможно, ему надо дать ту команду, которая будет именно под него лично. "Верес", видимо, оказался не под него, поэтому он после последнего матча перед зимней паузой так и не появился в клубе для продолжения работы с командой.

Поэтому считаю, что как человек он повел себя несмело. Так и не приехал в клуб в Ровно, ничего не сказал. Мы с ним только встретились здесь в офисе в Киеве, потому что он хотел договориться о финансовых условиях прекращения контракта, поговорили, пожали руки. Он не желал продолжать сотрудничество, мы не хотели его оставить без финансовой поддержки, благодарности за проведенную работу.

Вроде обо всем договорились, а потом он, видимо, решил, что это мало, и увидел, или кто-то порекомендовал, что может потрясти клуб юридически. Хотя на него это не похоже, не характерно его поведение.

Я уверен, что у него ничего из этого не получится. Он не появлялся, не выполнял контракт, а соглашение с клубом продолжало действовать. Клуб контракт не разрывал.

В итоге он уволился сам в январе, написав письмо в клуб. Только после этого с Шандруком был подписан контракт на и.о. главного тренера. Клуб отработал юридически эту ситуацию, выдержал все свои обязательства перед Лавриненко и максимально себя защитил. Мы считаем, что наша позиция максимально прозрачная, логичная и справедливая.

А Лавриненко, если он все-таки решил не выполнять контракт, а взыскать вместо этого за свое же невыполнение соглашения с клуба значительные денежные средства, то должен сейчас лично заплатить "Вересу" за то, что в одностороннем порядке разорвал и не выполнял свой контракт", - сказал Надеин.