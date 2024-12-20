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Известный комментатор: Ничего хорошего у Шахтера в этом году не было, кроме чемпионства в прошлом сезоне

Премьер-лига

Год не удался

Известный комментатор: Ничего хорошего у Шахтера в этом году не было, кроме чемпионства в прошлом сезоне

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Комментатор Виталий Волочай критически оценил выступления донецкого "Шахтера" во второй половине 2024 года.

"Провальная ЛЧ, провальные трансферы, провальный первый круг чемпионата, ничего хорошего у "Шахтера" в этом году не было, ну кроме чемпионства в прошлом сезоне, но там был серьезный запас с 2023 года", - считает Волочай.

На данный момент "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины и 27-ю строчку в Лиге чемпионов.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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