Известный комментатор: Ничего хорошего у Шахтера в этом году не было, кроме чемпионства в прошлом сезоне

Комментатор Виталий Волочай критически оценил выступления донецкого "Шахтера" во второй половине 2024 года.

"Провальная ЛЧ, провальные трансферы, провальный первый круг чемпионата, ничего хорошего у "Шахтера" в этом году не было, ну кроме чемпионства в прошлом сезоне, но там был серьезный запас с 2023 года", - считает Волочай.