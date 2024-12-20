"У них разные темпераменты". Защитник Ингульца сравнил Кобина и Вернидуба

Защитник "Ингульца" Владимир Виливальд, права на которого принадлежат "Кривбассу", рассказал об опыте работы с Василием Кобиным в петровском клубе и сравнил тренера со своим коллегой по амплуа Юрием Вернидубом.

"Для меня Василий Васильевич - молодой и амбициозный тренер. Мне нравится, что он понимает как работать с юными ребятами и дает им шанс показать себя на поле. Он верит в команду. Я рад, что провел с ним первый круг чемпионата.

Отличие Кобина и Вернидуба в опыте. У них разные тренерские темпераменты. Юрий Николаевич имеет определенный стержень, он знает как работать с опытными игроками. Вернидуба уважают как отца. Василий Васильевич - более мягкий как тренер", - отметил Виливальд.