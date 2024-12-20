  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Кто строит академии, поля? Не УАФ". Президент Вереса предъявил претензии Шевченко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Кто строит академии, поля? Не УАФ". Президент Вереса предъявил претензии Шевченко

Премьер-лига

Есть и положительные аспекты

"Кто строит академии, поля? Не УАФ". Президент Вереса предъявил претензии Шевченко

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин оценил работу Андрея Шевченко на посту президента украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Мне кажется, что это очень классно, что у нас Шевченко президент. У него неплохая молодая команда, хорошие специалисты. Понятно, что есть много ошибок, которые там, наверное, еще надо сделать. Но, опять же, я буду настаивать на одном - это открытость УАФ. Чем больше они будут открыты, тем больше я буду доволен тем, что там происходит.

Думаю, они на правильном пути. Шевченко должен себя продемонстрировать как менеджер, но надо не забывать, что футбол должен стать рынком. Мы совместно с УАФ должны делать так, чтобы здесь было больше спонсоров. Потому что кто сегодня делает футбол? Клубы. Кто строит академии, поля? Не УАФ.

ДЮСШ не готовят профессиональных футболистов, но тратят на это миллиарды гривен. А футбольные клубы тратят частные средства, строят поля и академии. Мы должны совместно делать эту реформу. Точно это надо поменять, потому что система коммунальных учреждений неэффективна. Лучше пусть они эти деньги на дороги и на больницы тратят. А дайте спорт профессиональным клубам.

Например, Сыч дебютировал за сборную. Это же ровенский парень из села Заря, который оказался во львовской школе потому, что не было "Вереса" в то время. Так регион потерял футболиста. Клец тоже воспитанник львовского футбола, но родился в Ривне. А вот Гайдучик уже остался здесь. Дахновский стал футболистом фактически в Ровно, хотя воспитанник "Львова". Все потому, что появился клуб", - сказал Надеин.

По теме
yellow-arrow
"Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
yellow-arrow
"У них разные темпераменты". Защитник Ингульца сравнил Кобина и Вернидуба
yellow-arrow
Известный комментатор: Ничего хорошего у Шахтера в этом году не было, кроме чемпионства в прошлом сезоне
Андрей Шевченко Верес (Ровно) УАФ Иван Надеин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости