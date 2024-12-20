"Кто строит академии, поля? Не УАФ". Президент Вереса предъявил претензии Шевченко

Президент "Вереса" Иван Надеин оценил работу Андрея Шевченко на посту президента украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Мне кажется, что это очень классно, что у нас Шевченко президент. У него неплохая молодая команда, хорошие специалисты. Понятно, что есть много ошибок, которые там, наверное, еще надо сделать. Но, опять же, я буду настаивать на одном - это открытость УАФ. Чем больше они будут открыты, тем больше я буду доволен тем, что там происходит.

Думаю, они на правильном пути. Шевченко должен себя продемонстрировать как менеджер, но надо не забывать, что футбол должен стать рынком. Мы совместно с УАФ должны делать так, чтобы здесь было больше спонсоров. Потому что кто сегодня делает футбол? Клубы. Кто строит академии, поля? Не УАФ.

ДЮСШ не готовят профессиональных футболистов, но тратят на это миллиарды гривен. А футбольные клубы тратят частные средства, строят поля и академии. Мы должны совместно делать эту реформу. Точно это надо поменять, потому что система коммунальных учреждений неэффективна. Лучше пусть они эти деньги на дороги и на больницы тратят. А дайте спорт профессиональным клубам.

Например, Сыч дебютировал за сборную. Это же ровенский парень из села Заря, который оказался во львовской школе потому, что не было "Вереса" в то время. Так регион потерял футболиста. Клец тоже воспитанник львовского футбола, но родился в Ривне. А вот Гайдучик уже остался здесь. Дахновский стал футболистом фактически в Ровно, хотя воспитанник "Львова". Все потому, что появился клуб", - сказал Надеин.

