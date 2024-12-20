Без представителей Шахтера. УПЛ запустила голосование на звания лучшего игрока и тренера декабря

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования для определения лучших тренера и игрока декабря.

На звание лучшего тренера декабря претендуют:

- Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),

- Виталий Первак ("Левый Берег"),

- Сергей Шищенко ("Оболонь"),

- Александр Шовковский ("Динамо").

За победу в номинации лучший игрок декабря заочно будут соревноваться:

- Владислав Ванат ("Динамо"),

- Петар Мичин ("Заря"),

- Сидней ("Левый Берег"),

- Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

Прголосова ть может каждый желающий по ссылке.