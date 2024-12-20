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Без представителей Шахтера. УПЛ запустила голосование на звания лучшего игрока и тренера декабря
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На звание лучшего тренера декабря претендуют:
- Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),
- Виталий Первак ("Левый Берег"),
- Сергей Шищенко ("Оболонь"),
- Александр Шовковский ("Динамо").
За победу в номинации лучший игрок декабря заочно будут соревноваться:
- Владислав Ванат ("Динамо"),
- Петар Мичин ("Заря"),
- Сидней ("Левый Берег"),
- Егор Твердохлеб ("Кривбасс").
Прголосова ть может каждый желающий по ссылке.
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