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Без представителей Шахтера. УПЛ запустила голосование на звания лучшего игрока и тренера декабря

Премьер-лига
Без представителей Шахтера. УПЛ запустила голосование на звания лучшего игрока и тренера декабря

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования для определения лучших тренера и игрока декабря.

На звание лучшего тренера декабря претендуют:

- Юрий Вернидуб ("Кривбасс"),

- Виталий Первак ("Левый Берег"),

- Сергей Шищенко ("Оболонь"),

- Александр Шовковский ("Динамо").

За победу в номинации лучший игрок декабря заочно будут соревноваться:

- Владислав Ванат ("Динамо"),

- Петар Мичин ("Заря"),

- Сидней ("Левый Берег"),

- Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

Прголосова ть может каждый желающий по ссылке.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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