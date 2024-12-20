Виливальд: Очень хотелось сыграть против Кривбасса, доказать и показать, на что я способен

Защитник " Кривбасса " Владимир Виливальд, который первую часть сезона провел в аренде в "Ингульце", рассказал о планах на ближайшее будущее.

– Как в целом оценишь дебютный для себя полноценный первый круг в УПЛ?

– Трудно себя оценивать. Но я чувствую себя увереннее, ведь сейчас понимаю свой футбольный потенциал. Для меня это был отличный опыт, определенный трамплин. Сейчас я стараюсь играть на уровень выше — вернуться в главную команду "Кривбасса". Я верю, что смогу достичь этой цели, просто нужно время.

– Какая ситуация сейчас? С кем ты проведешь сборы И где будешь играть во второй части чемпионата?

– Я поеду с "Кривбассом" на сборы в Испанию. А там все будет зависеть только от меня, как я себя проявлю. По результатам моего труда тренерский штаб будет решать – остаюсь я или нет.

– Против "Кривбасса" в первом круге ты не играл по условиям аренды?

– Именно так, ведь таковы условия арендного договора.

– А хотелось бы проверить себя в игре против одноклубников?

– Буду откровенным, мне очень хотелось выйти и сыграть против "Кривбасса". Хотелось доказать и показать, на что я способен, это спортивный интерес.