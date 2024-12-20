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Виливальд: Очень хотелось сыграть против Кривбасса, доказать и показать, на что я способен
Защитник Кривбасса осеннюю часть сезона провел в аренде в Ингульце
shakhtar.com
Защитник "
– Как в целом оценишь дебютный для себя полноценный первый круг в УПЛ?
– Трудно себя оценивать. Но я чувствую себя увереннее, ведь сейчас понимаю свой футбольный потенциал. Для меня это был отличный опыт, определенный трамплин. Сейчас я стараюсь играть на уровень выше — вернуться в главную команду "Кривбасса". Я верю, что смогу достичь этой цели, просто нужно время.
– Какая ситуация сейчас? С кем ты проведешь сборы И где будешь играть во второй части чемпионата?
– Я поеду с "Кривбассом" на сборы в Испанию. А там все будет зависеть только от меня, как я себя проявлю. По результатам моего труда тренерский штаб будет решать – остаюсь я или нет.
– Против "Кривбасса" в первом круге ты не играл по условиям аренды?
– Именно так, ведь таковы условия арендного договора.
– А хотелось бы проверить себя в игре против одноклубников?
– Буду откровенным, мне очень хотелось выйти и сыграть против "Кривбасса". Хотелось доказать и показать, на что я способен, это спортивный интерес.
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