Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом

Один из лидеров " Колоса ", фланговый защитник Андрей Цуриков, продлил контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отметим, что Цуриков присоединился к "Колосу" летом 2023 года в качестве свободного агента.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего защитника в 200 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провел за "Колос" во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.