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Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Андрей Цуриков остается в клубе до лета 2026
koloskovalivka.com
Один из лидеров "
Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2026 года.
Отметим, что Цуриков присоединился к "Колосу" летом 2023 года в качестве свободного агента.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего защитника в 200 тысяч евро.
В текущем сезоне защитник провел за "Колос" во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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