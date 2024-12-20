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Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом

Премьер-лига

Андрей Цуриков остается в клубе до лета 2026

Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом

koloskovalivka.com

Новина українською

Один из лидеров "Колоса", фланговый защитник Андрей Цуриков, продлил контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отметим, что Цуриков присоединился к "Колосу" летом 2023 года в качестве свободного агента.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего защитника в 200 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провел за "Колос" во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Андрей Цуриков Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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