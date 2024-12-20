Спарринги и потенциальные новички. Известны планы Полесья на зимнее межсезонье

Игроки " Полесья " начнут подготовку ко второй части сезона 6 января 2025 года. Именно в этой день команда выйдет из отпуска.

По данным Sport.ua, уже 8 января "Полесье" отправится на зарубежный сбор в Турцию, где в течение месяца проведет восемь контрольных матчей.

В расположении житомирской команды в Турции будут все исполнители, которые защищали цвета "Полесья" минувшей осенью

Также ожидается и появление 2-3 потенциальныйх новичков.

Напомним, что по итогам оенней части сезона "Полесье" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 27 очков.