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Спарринги и потенциальные новички. Известны планы Полесья на зимнее межсезонье

Премьер-лига
Обновлено

Команда выйдет из отпуска 6 января

Спарринги и потенциальные новички. Известны планы Полесья на зимнее межсезонье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Игроки "Полесья" начнут подготовку ко второй части сезона 6 января 2025 года. Именно в этой день команда выйдет из отпуска.

По данным Sport.ua, уже 8 января "Полесье" отправится на зарубежный сбор в Турцию, где в течение месяца проведет восемь контрольных матчей.

В расположении житомирской команды в Турции будут все исполнители, которые защищали цвета "Полесья" минувшей осенью

Также ожидается и появление 2-3 потенциальныйх новичков.

Напомним, что по итогам оенней части сезона "Полесье" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 27 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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