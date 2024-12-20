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Спарринги и потенциальные новички. Известны планы Полесья на зимнее межсезонье
Команда выйдет из отпуска 6 января
Фото: ФК Полісся
Игроки "
По данным Sport.ua, уже 8 января "Полесье" отправится на зарубежный сбор в Турцию, где в течение месяца проведет восемь контрольных матчей.
В расположении житомирской команды в Турции будут все исполнители, которые защищали цвета "Полесья" минувшей осенью
Также ожидается и появление 2-3 потенциальныйх новичков.
Напомним, что по итогам оенней части сезона "Полесье" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 27 очков.
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